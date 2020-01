Qui est Jude Bellingham? Statistiques, position et profil de l’objectif de transfert de Manchester United et de Barcelone

Manchester United est prêt à payer plus de 30 millions de livres sterling pour l’étoile montante de Birmingham City, Jude Bellingham.

Les 20 champions de la ligue doivent encore signer ce mercato et à 16 ans, Bellingham – qui avait neuf ans la dernière fois que United a décroché le titre – pourrait combler le vide dans leur milieu de terrain pendant de nombreuses années à venir.

Jude Bellingham serait un autre jeune talent anglais à Manchester United

L’adolescent a reçu des critiques élogieuses lors de ses 25 apparitions pour Birmingham cette saison, ce qui a suscité l’intérêt de certains des plus grands clubs européens.

Vous ne savez pas grand chose sur lui? Eh bien, talkSPORT.com est là pour vous en dire plus…

Qui est-il?

Bellingham a rejoint Birmingham City en tant que moins de 8 ans, mais n’a fait ses débuts pour son équipe des moins de 23 ans qu’à l’âge de 15 ans lors d’un match contre les U23 de Nottingham Forest en octobre 2018.

Il a été amené après une heure de jeu et a marqué le seul but du match à la 87e minute.

En mars 2019, il avait marqué trois buts en dix apparitions pour les équipes de développement de Birmingham et a ensuite été nommé dans l’équipe première pour leur visite à West Brom le 29 mars 2019.

En juillet 2019, il a signé une bourse de deux ans avec Birmingham City d’une valeur de 145 £ par semaine et a également voyagé avec la première équipe lors de leur tournée de pré-saison au Portugal.

Avant la saison 2019/20, il a reçu le maillot numéro 22 et le 6 août, il est devenu le plus jeune joueur de la première équipe du club à l’âge de 16 ans et 38 jours, battant le précédent record de 16 ans et 139 jours. par Trevor Francis en 1970.

En battant le record de Francis, Bellingham a admis qu’il a fallu un certain temps pour s’enfoncer.

«J’essaie toujours de contourner ma tête», rayonna-t-il.

“Le nombre de grands joueurs qui ont joué pour le club, en particulier Trevor Francis, établissant évidemment le record en premier lieu, battre c’est un immense honneur et je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu l’occasion de le faire.”

Il a fait ses débuts à domicile le 31 août, remplaçant Jefferson Montero, blessé, après une heure, puis a marqué le but gagnant alors que les Bleus sont revenus de 1-0 pour battre Stoke 2-1. Ce faisant, il est devenu le plus jeune buteur de Birmingham.

Bellingham a admis qu’il savait qu’il jouerait après avoir traversé l’équipe et façonné la veille à l’entraînement.

«J’ai essayé de ne pas y penser [the night before] mais je ne pouvais pas m’en empêcher, n’étant pas nerveux mais tellement excité juste de m’assurer que les bases et les fondamentaux étaient au point, où j’étais pour les coups de pied arrêtés, mon rôle, quand nous sortons le ballon de la possession, essayant juste de clouer cela dans ma tête pour que je puisse le faire sur le terrain.

“Il y avait des papillons, surtout quand nous sommes arrivés le jour du match, mon estomac était vraiment plein de papillons.”

Deux semaines plus tard, Bellingham a commencé contre Charlton à The Valley et a marqué le vainqueur dans une victoire 1-0 avant d’être élu Jeune joueur du mois de l’EFL pour novembre 2019.

Au niveau international, il a représenté l’Angleterre en U15, U16 et U17 où il a été capitaine de l’équipe et a fait dix apparitions, marqué six buts et a eu son premier goût de l’argenterie alors que les U17 anglais ont remporté la Coupe Syrenka.

Style de jeu

Bellingham a tous les ingrédients pour jouer au centre du terrain mais a également été déployé au milieu de terrain gauche et droit.

Il glisse sur le terrain et peut laisser les adversaires chasser son ombre sans avoir l’air de changer de foulée et est rarement, voire jamais, renversé du ballon.

Il possède une touche assurée et peut choisir une passe, chronométrer une course ainsi qu’un œil pour le but.

Le manager de Birmingham, Pep Clotet, a fait l’éloge du jeune.

S’exprimant en octobre, il a déclaré: «Il peut aller de l’avant, il peut défendre, il est très complet et bien qu’il n’ait que 16 ans, il gère très bien le physique du milieu de terrain.

«La seule différence entre un joueur qui a 16 ans et un joueur qui a beaucoup d’années en tant que pro est la façon dont ils gèrent la charge.

“Il le gère très bien en ce moment et c’est un joueur fort, donc je ne vois pas pourquoi il ne peut pas le pirater.”

Qu’est-ce qui a été dit?

Birmingham est sous pression pour vendre, après avoir été amarré neuf points la saison dernière pour avoir enfreint les règles de profit et de durabilité et le patron des Blues Clotet n’est pas surpris que les yeux soient tournés vers la jeune star.

Il a déclaré: «Nous savons qu’il est surveillé, il est surveillé depuis qu’il a 13 ou 14 ans.

«Pour le match de Middlesbrough, la moitié de l’Europe était là, il y est habitué et je suis habitué.

«J’ai toujours dit que c’était très bien que les clubs s’intéressent à nos joueurs car cela signifie que nous avons de bons joueurs.»

