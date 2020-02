Qui est Odion Ighalo? Un fan de Manchester United qui a joué pour Watford et financé un orphelinat de 1 million de livres au Nigeria

Manchester United a réussi l’un des transferts de janvier les plus surprenants de l’histoire en signant Odion Ighalo le jour de l’échéance.

L’ancien attaquant de Watford s’est joint au prêt du club de la Super League chinoise Shanghai Shenhua jusqu’à la fin de la saison.

✍ #MUFC peut confirmer que Odion Ighalo nous rejoindra en prêt de Shanghai Shenhua jusqu'à la fin de la saison.

Bienvenue, Odion! 🔴

– Manchester United (@ManUtd) 1 février 2020

Il fournira un soutien à Anthony Martial avec Marcus Rashford mis à l’écart avec une blessure au dos.

United cherchait désespérément à signer un attaquant le jour de la date limite de transfert et était lié à des gens comme Josh King, Islam Slimani et Salomon Rondon, avant d’atterrir à Ighalo.

Ci-dessous, talkSPORT.com a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Ighalo.

Pour quels clubs a-t-il joué?

Débutant sa carrière au Nigéria, Ighalo a joué pour les clubs nationaux Prime et Julius Berger et a eu une courte période avec l’équipe norvégienne Lyn avant de déménager en Udinese en Italie.

Il a été prêté à Grenade, deux fois, Cesena et Watford, où il obtiendrait sa grande pause.

Les Hornets l’ont signé gratuitement pour un contrat permanent après la fin de son contrat en 2014. L’opération a été facile à réaliser, les deux clubs appartenant à la famille Pozzo.

Ighalo a marqué 20 fois pour aider Watford à remporter la promotion en Premier League lors de la campagne 2014/15 et a enchaîné avec un impressionnant parcours de 15 buts lors de sa première saison de haut vol.

Odion Ighalo a passé trois saisons en Chine

Il a eu du mal à reproduire sa forme lors de la saison 2016/17, marquant une seule fois en 18 matches de championnat avant de terminer son transfert de 20 millions de livres sterling en janvier à Changchun Yatai en Chine.

Ighalo a rejoint Shanghai Shenhua pour 5 millions de livres sterling l’année dernière après la relégation de Changchun Yatai de la Super League chinoise.

Il a marqué 46 buts en championnat au cours de ses trois saisons en Chine.

Quelle a été sa carrière internationale?

Ighalo a un record de score décent sur la scène internationale, marquant 16 buts en 35 apparitions pour le Nigeria.

Il a été le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec cinq buts alors que les Super Eagles terminaient à la troisième place.

Que fait-il en dehors du football?

Tout en gagnant 300 000 £ par semaine en Chine, Ighalo a investi cet argent dans une très bonne cause.

En 2017, la maison de l’orphelinat Ighalo a été ouverte à Ijegun, Lagos.

Le jeune homme de 30 ans aurait payé 500 millions de nairas nigérians, soit environ 1 million de livres sterling, pour construire la maison.

Les immeubles à appartements peuvent accueillir entre 30 et 40 enfants, qui sont pris en charge et éduqués jusqu’à l’âge de 18 ans.

Odion Ighalo a joué 35 fois pour le Nigeria

Sur le site Internet de l’Orphelinat d’Ighalo, Ighalo dit que c’est son «privilège» de subvenir aux besoins des enfants dans son pays.

Il est un fan de Man United de l’enfance

En 2016, Ighalo a révélé que ce serait son «rêve» de jouer pour Manchester United un jour.

Il a déclaré: «Il y a eu des spéculations de l’Espagne et de l’Italie mais j’ai joué là-bas et je veux maintenant jouer en Angleterre.

«Je ne pense pas que je vais déménager, mais je ne suis pas sûr de dire non si United a appelé. C’était mon équipe qui grandissait.

«J’ai adoré regarder Andy Cole et Dwight Yorke à la télévision. Ils étaient mes idoles et jouer à Old Trafford a toujours été un rêve. »

Un jeune Ighalo (à gauche) représenté dans une chemise Man United

Il a refusé Barcelone l’année dernière

Avant de rejoindre Shanghai Shenhua, Ighalo a affirmé que Barcelone avait essayé de le signer pour un prêt de six mois.

Cependant, il a cité un manque potentiel de football dans la première équipe au camp de Nou, alors il a choisi de rester en Chine.

Il a déclaré: «Mon agent m’a parlé d’un intérêt de prêt de Barcelone. Le club voulait un attaquant avec une expérience en Liga et quelqu’un qui comprend le football espagnol.

Odion Ighalo aurait pu jouer aux côtés de Lionel Messi la saison dernière

«C’était censé être un prêt de six mois et strictement en tant qu’attaquant remplaçant. C’était agréable d’entendre que Barcelone était intéressé et n’importe quel footballeur serait plus qu’heureux de le prendre.

«Mais avec tout le respect que je viens de terminer en tant que deuxième meilleur buteur de la Chine avec 21 buts, je mérite mieux et je ne voulais pas être un joueur à court terme quelque part.

“Nous l’avons rejeté, c’était une décision facile à prendre et j’ai choisi de rester en Chine en rejoignant Shanghai Shenhua avec un contrat plus long.”

Qu’est-ce qui a été dit de lui?

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a salué le professionnalisme d’Ighalo après l’avoir signé.

Il a déclaré: «Odion est un joueur expérimenté. Il entrera et nous donnera une option d’un autre type d’avant-centre pour le court séjour qu’il restera avec nous.

“Un grand garçon et très professionnel, il profitera de son temps ici.”

Pendant ce temps, Gary Neville semblait moins qu’impressionné par la signature.

Il a tweeté: «J’ai essayé de trouver les mots pour décrire ce que je pense de la signature d’Ighalo. Je ne peux pas… @SkySportsPL espère avoir rassemblé quelque chose ensemble à 17h30. À plus tard. P.S. J’espère que le garçon réussit au passage. “

.