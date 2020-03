Qui était le champion de la Liga MX lorsqu’il a été arrêté par la grippe AH1N1?

Il y a un peu plus de dix ans, la Liga MX a dû être fait à huis clos en raison d’une épidémie de Grippe AH1N1 qui a attaqué le pays. À l’époque, trois jours (15, 16 et 17) ont été affectés par le virus qui, officieusement, a attaqué des milliers de personnes.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

C’est précisément dans le Clôture 2009 quand une telle situation se produit, tournoi dans lequel des équipes comme Tecos, Puebla et Juárez accepté Liguilla. C’était aussi le moment où Pumas ils ont été couronnés pour l’avant-dernière fois après avoir battu en finale le Pachuca par un score global de 3-2.

Les étudiants universitaires ont gagné Quarts de finale Tecos par trois buts à deux. En demi-finale, entre-temps, ils ont battu un Frange qui est venu de battre Rayé dans la phase précédente. La finale entre auria bleue et tuzos est connu pour la collaboration de Miguel Calero dans l’objectif gagnant de Pablo Barrera.

Ainsi, le Grippe AH1N1 au sein du football mexicain, il est devenu l’un des tournois plus exotique, étrange et divertissant des dernières années. Cela pourrait être répété maintenant avec le déclenchement de Coronavirus, qui menace de répéter l’histoire d’il y a plus d’une décennie.

DL9 / Attaquant unique et magistral qui a défini les tours de qualification, ainsi qu’un large groupe de joueurs afin que #Pumas soit couronné Champion de la Ligue deux fois (2009, 2011).

Toute la horde de renforts actuels et passés n’a pas été en mesure de faire ce que DANTE LÓPEZ leur a donné. pic.twitter.com/KQGP52dvDf

– Rock Cerveza y Pumas ⚽🍺 (@RockCervezaPuma) 16 août 2019