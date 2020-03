Qui était mieux? Batistuta a emmené plusieurs corps de Crespo

Je veux direMarcelo Bielsa n’a jamais voulu les regrouper dans le même schéma tactique. Pour lui, ils jouaient toujours la même chose, ils avaient des qualités similaires et leur fonctionnalité ne varierait pas selon que l’un était l’autre. Cependant, «Bati» a toujours été (par scandale) meilleur que Hernán.

Crespo ou Batistuta? Qui est meilleur d’entre eux? Cela semble être une question difficile, étant donné qu’il y avait un entraîneur argentin qui ne les a jamais réunis sur le même terrain. Le changement a été chanté: ‘Bati’ sort, Hernán entre. Et cela pourrait se produire inversement, même s’il était clair que Gabriel allait toujours jouer en entrée.

Pour Bielsa, ils ont toujours joué le même et ses qualités sont similaires. Je ne pouvais pas jouer en double neuf, j’allais contre ses principes. Cependant, il y avait quelque chose qui, humblement et à mon avis, le «fou» n’a jamais pu observer: Batistuta a eu une plus grande explosion de vitesse et plus d’agressivité que Crespo. Historiquement.

Étaient-ils complémentaires? Bien sûr, Batistuta pourrait déborder, courir, se débarrasser d’un adversaire et tirer sur le gardien de but dans le même mouvement. Crespo était toujours plus que de rester dans la région, avec un équipement de moins mais avec la présence assurée de gagner la place à tout défenseur.

Maintenant avec qui restons-nous? Laissez-moi à Batistuta, un attaquant mortel qui il n’a été dépassé que par Lionel Messi dans le tableau des buteurs historiques de l’équipe argentine. Un gars qui a triomphé en Argentine, en Europe et avec le bleu et le blanc. Un attaquant mortel et multifonctionnel.

Il ne pouvait pas seulement être neuf: il servait également allongé sur le côté et à la recherche d’espaces, bien que sa délicatesse soit bien sûr de le voir dans les derniers mètres pour faire la différence. Il n’y a pas de discussion: ils étaient complémentaires, mais Batistuta était toujours mieux.