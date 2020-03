Qui était mieux? | Xavi a dépassé son idole Paul Scholes

Tarrasa a assuré dans une interview pour The Guardian en 2011 que l’anglais avait été un modèle pour lui: “Pour moi, il est le meilleur milieu de terrain que j’ai vu au cours des 15 ou 20 dernières années. Il est spectaculaire, il l’a tout: la dernière passe, il a un but, il est fort, il ne perd pas le ballon, il a une vision du jeu. ” Et comme cela arrive parfois dans le monde du football, le jeune homme qui a vu son idole de chez lui a fini par le battre.

Xavi a rapidement croisé le chemin de Paul, et de plus, les deux se sont rencontrés au milieu de terrain le jour où les Espagnols ont fait leurs débuts avec le FC Barcelone en Ligue des champions. Le milieu de terrain prometteur culé a sauté sur le terrain sur une étape de la catégorie d’Old Trafford le 16 septembre 1998. Ce jour-là, Scholes avait déjà marqué et les «diables rouges» étaient en tête du tableau de bord, mais après son entrée comme milieu de terrain défensif, le la dispute a été égalée.

Quelques mois plus tard, le dernier jour de cette phase de groupes, les Britanniques ont visité le Camp Nou et Hernández avait déjà gagné la position de départ, et Scholes a été mesuré dès le début pour terminer le match comme le premier: égalité à trois. À cette époque, peu connaissaient Xavi de première main et presque personne n’osait prédire ce que l’avenir lui apporterait, seul Guardiola lui a assuré qu’il finirait par le retirer, et il en était ainsi.

Des années plus tard, le Catalan étant déjà dans la position qui a fait de lui une star, distribuant le jeu, créant des opportunités, donnant et marquant des buts, ce qu’il a vu à Salford, les visages ont été revus. Premier de la finale de la Ligue des champions 2009, avec Guardiola sur le banc et Xavi comme boussole de l’équipe pour battre les diables rouges de deux vétérans comme Giggs et Scholes, ce dernier était même un remplaçant.

Et la seconde, deux ans plus tard, sur la même scène, la finale de la compétition européenne maximale, avec Giggs et Scholes comme deux vieilles gloires, et les Anglais à nouveau sur le banc. Et à deux reprises, le FC Barcelone a dépassé Manchester United, ou ce qui est la même chose, Xavi Hernández a dépassé, de loin, son idole Paul Scholes.

Ces deux confrontations montrent déjà clairement que l’Espagnol était un meilleur footballeur que l’Anglais, mais au cas où il y aurait encore ceux qui parlent de la différence d’âge et du protagonisme entre les deux dans ces deux matchs, quelque chose de tout à fait compréhensible, il suffit de voir le record des deux. Les deux peuvent être considérés comme les hommes d’un seul club, Salford avec ses 20 saisons en tant que professionnel à Old Trafford et Tarrasa avec 17 en tant que culé et tous les quatre, presque intangibles et pour s’entraîner en tant qu’entraîneur, au Qatar Al-Sadd.

L’Anglais avec 28 titres dans sa vitrine: 11 Premier League, 3 FA Cups, 7 Super Cups anglaises, 3 Cups League, deux Champions League, un Intercontinental et un Club World Cup. L’Espagnol possède 33 trophées: 9 ligues, 5 coupes, 8 super coupes, 4 ligue des champions, deux super coupes européennes et deux coupes du monde des clubs entre le FC Barcelone et Al-Sadd. À quoi il faut ajouter les deux Coupes Euro et la Coupe du monde qu’il a récoltées en tant que leader de l’équipe espagnole, ce qui fait notamment basculer l’équilibre du côté de Xavi.

Au-delà des titres et des saisons dans ses équipes, la légende Blaugrana restera dans l’histoire pour être la référence maximale du FC Barcelone du ‘Sextete’, le seul à avoir obtenu tous les titres possibles la même année sous le commandement de Pep Guardiola . Le catalan a été l’une des bannières des meilleures années de l’équipe catalane et de l’âge d’or du football espagnol. Xavi Hernández est l’idole de toute une génération de jeunes qui a vu en lui quelqu’un à qui chercher pour réussir, mais il faudra voir si, comme il l’a fait avec Scholes, quelqu’un peut le vaincre.