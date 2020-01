Qui remplace Pierre-Emerick Aubameyang? Comment Arsenal pourrait s’aligner contre Sheffield United

Arsenal devra se passer de son attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang lors de l’accueil de Sheffield United aux Emirats ce week-end.

Arsenal a échoué avec son appel à renverser le carton rouge d’Aubameyang

Les Blades ont actuellement quatre points d’avance sur leurs hôtes et recherchent un doublé remarquable sur les Gunners.

Arsenal a été revitalisé sous le nouveau manager Mikel Arteta, ne subissant qu’une seule défaite lors de ses cinq premiers matches sous l’Espagnol.

Mais leur meilleur buteur à ce moment-là, Aubameyang, manquera les trois prochains matchs en raison d’une suspension suite à son carton rouge consécutif contre Crystal Palace.

Arteta manque également d’options en défense, avec Calum Chambers exclu pour le reste de la saison, et les arrières latéraux Hector Bellerin, Kieran Tierney et Sead Kolasinac aux prises avec des blessures.

La légende d’Arsenal Ray Parlour dit qu’il aimerait que les Gunners signent John Stones de Manchester City

Le manager de Sheffield United, Chris Wilder, attend toujours un test sévère. Il a déclaré: «Il pourrait y avoir quelques questions sur leur situation dans la transition, c’était la même chose lorsque nous avons joué à Manchester United, mais c’est toujours Arsenal.

“C’est toujours (Alexandre) Lacazette, (Mesut) Ozil, (Nicolas) Pepe et tous les joueurs qu’ils ont, donc c’est une proposition extrêmement difficile.”

Voici comment nous nous attendons à ce que les Gunners s’alignent…

