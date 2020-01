Qui sera la première équipe à battre Liverpool en Premier League alors qu’elle tente d’améliorer les Invincibles d’Arsenal?

Joué 22 – Gagné 21, nul, perdu zéro.

Liverpool a été tout simplement stupéfiant en Premier League cette saison et semble bien sur le point de remporter un premier titre de champion en 30 ans.

Liverpool va sûrement gagner la Premier League cette saison

Les fans croient clairement avec des chants de “Nous allons gagner la ligue” qui résonnent autour d’Anfield alors que Liverpool a scellé une victoire contre Manchester United dimanche.

Ils pourraient même battre le record d’une première victoire au titre de Premier League telle a été leur brillance.

Un record qu’ils auront en tête sera de rester invaincu pendant toute la saison de la ligue 2019/20 et d’émuler Arsenal en 2003/04.

Les Reds sont en fait invaincus lors de leurs 39 derniers matches de Premier League remontant à la saison dernière, ils sont donc dix sur le record des Invincibles de 49.

Passer une saison entière sans défaite est ce qui ne donnerait vraiment que de la brillance aux statistiques, donc les hommes de Jurgen Klopp voudront maintenir l’intensité.

Cependant, il reste encore 16 matches de Premier League pour Liverpool ce trimestre, à commencer par un voyage aux Wolves jeudi soir.

Les loups sont 11/2 pour leur infliger une première défaite en Premier League de la saison selon Paddy Power.

Et le bookmaker a jeté un œil aux chances de chaque autre équipe que Liverpool doit affronter pour revendiquer ce cuir chevelu.

* Les dates de certains luminaires sont susceptibles de changer

Qui sera la première équipe à battre Liverpool en PL cette saison?

* Cotes par Paddy Power

Loups loin (24 janvier) – 11/2

West Ham (29 janvier et 24 février) – 17/2

Southampton (5 février) – 14/1

Norwich (15 février) – 13/1

Watford (29 février) – 11/1

Bournemouth (7 mars) – 22/1

Everton (14 mars) – 9/1

Crystal Palace (21 mars) – 25/1

Manchester City (4 avril) – 2/1

Aston Villa (11 avril) – 66/1

Brighton (18 avril) – 25/1

Burnley (25 avril) – 66/1

Arsenal (2 mai) – 18/1

Chelsea (9 mai) – 33/1

Newcastle (17 mai) – 66/1

Mais peut-être que Liverpool pourrait rester invaincu toute la saison

Paddy Power a donc sans surprise choisi Manchester City comme le plus susceptible de conquérir Liverpool en Premier League en 2019/20.

Il est intéressant de noter que ce match sera l’occasion pour Liverpool d’égaler le record des Invincibles de 49, de sorte que de nombreux fans d’Arsenal espéreront que l’équipe de Pep Guardiola fera aussi son travail.

Les loups sont également à surveiller, tandis que West Ham a la meilleure chance au sens mathématique car ils doivent encore affronter Liverpool deux fois cette saison.

Le bookmaker propose également une cote de 9/2 pour que Liverpool reste invaincu pour cette saison, ce qui n’est certainement pas hors de question.

