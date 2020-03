Qui sont les footballeurs atteints de coronavirus dans le monde?

Au niveau international, le COVID-19 s’est propagé à un peu moins 300 mille personnes et malheureusement, il a mis fin à la vie de 13 mille habitants dans 172 pays différents. Ce qui précède n’est pas étranger au monde du football, car ils existent déjà 38 footballeurs atteints de coronavirus sur la planète.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

L’un des derniers (et dont on parle le plus) est l’Argentine Paulo Dybala, qui, avec sa femme, a confirmé ce qui précède via Twitter. L’autre est Paolo Maldini, footballeur emblématique de la Milan qui, avec son fils, ils ont été testés positifs pour COVID-19.

Milan Milan annonce que Paolo Maldini (directeur technique) et son fils Daniel (attaquant jeunesse) sont positifs pour #COVID ー 19. pic.twitter.com/HRQKO28LCd

– ChiringuitoChampions (@chirichampions) 21 mars 2020

La malheureuse nouvelle de la mort de Lorenzo Sanz. L’ancien Président du Real Madrid (de 1995 à 2000), il est décédé à l’âge de 76 ans des suites d’une fièvre et d’une insuffisance respiratoire. Daniele Rugani Ce fut un autre des cas les plus célèbres, car le centre de la Juventus il est devenu l’un des premiers footballeurs test positif pour le virus.

Dans le football italien les contagions ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières semaines. Les footballeurs en sont des exemples Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal et Andrea Tessiore, mentionner quelques cas de footballeurs avec coronavirus autour de la planète.

Source: DataFactory

Le football aztèque n’est pas étranger à une telle situation. Ces derniers jours, les deux Alberto Marrero (Président de l’Atlético de San Luis) as Enrique Bonilla (Président de la Liga MX), ils ont été testés positifs. En outre, il y a eu des spéculations sur des cas possibles de Fans de tigres et des joueurs de football du propre club de potosino.

Voici une liste des cas les plus célèbres du football mondial:

1: Paulo Dybala (attaquant – 26 ans – Juventus – Argentine)

2: Ezequiel Garay (défenseur – 33 ans – Valence – Argentine)

3: Blaise Matuidi (milieu – 32 ans – Juventus – France)

4: Callum Hudson-Odoi (milieu de terrain – 19 ans – Chelsea – Angleterre)

5: Mikel Artera (DT – 37 ans – Arsenal – Espagne)

6: Jorge Jesus (DT – 65 ans – Flamengo – Portugal)

7: Leandro Cabrera (défenseur – 28 ans – Espanyol – Uruguay)

8: Patrick Cutrone (avant – 22 ans – Fiorentina – Italie)

9: Timo Hubers (défenseur – 23 ans – Hanovre 96 – Allemagne)

10: Wu Lei (avant – 28 ans Espanyol – Chine)

Dernière minute 🚨🚨

Le président d’Enrique Bonilla de la Liga MX vient de se montrer positif à # Covid_19 pic.twitter.com/yYh07mxjXc

– Sergio Dipp (@SergioADippW) 21 mars 2020