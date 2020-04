Qui sont les idoles des joueurs de football mexicains d’aujourd’hui?

Chaque jeune homme qui a le désir de faire ses débuts en tant que professionnel dans le monde du football a toujours une idole, un exemple de ce qu’il aspire à être, et c’est pourquoi nous présentons ici plusieurs révélations de joueurs mexicains actuels.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Carlos Vela

L’attaquant de Los Angeles FC, quand j’étais encore membre de la Société réelle, a révélé que son plus grand héros est Hugo Sánchez et même à cette occasion, il a téléchargé une photo à côté de lui.

Héctor Herrera

Les deux plus grandes idoles de l’homme de l’Atlético Madrid sont un compatriote et un étranger: Cuauhtémoc Blanco et l’Argentine Juan Román Riquelme.

«Mon idole en tant que Mexicain a toujours été Cuauhtémoc, il était une référence dans le football mexicain pour tout ce qu’il a fait sur le terrain, pour le charisme et les méfaits qu’il avait joués. Dans le football étranger, Riquelme est et sera toujours le meilleur du monde », a-t-il déclaré.

Hiram wed

Le défenseur de Chivas a indiqué qu’en tant que jeune homme, il avait comme idole Jesús “Cabrito” Arellano, a également souligné Rafael Marquez comme référence maximale dans la position.

“Toute ma famille a toujours soutenu Rayé, c’est là que j’ai fait mes débuts, et j’ai vraiment aimé Cabrito, c’était offensant mais je voulais être comme lui, alors je devais être un défenseur. Et en tant que défenseur, Rafa, qui a eu une carrière impressionnante “, a-t-il partagé.

Jesus Molina

Le capitaine de Chivas a Cuauhtémoc comme major, comme l’a révélé son père.

Alan Pulido

Sa plus grande idole est Cristiano Ronaldo, qu’il a essayé d’imiter dans sa célébration et même sa coiffure. “Depuis que je suis enfant, Cristiano a toujours été mon idole. Je rêve d’être comme lui ou mieux, pourquoi pas?”

Hirving Lozano

Avant la Coupe des Confédérations 2017, El Chucky a accepté que Cristiano soit sa plus grande idole. «Cristiano est un grand joueur, le meilleur qui soit. Cela fait une différence. Je l’ai vu comme une idole. C’est une très bonne chose d’être contre lui “, a-t-il déclaré.

Carlos Peña

Le Gullit possède également deux références, une nationale et une étrangère. Le premier est Braulio Luna, qu’il a vu à la télévision donner une conférence avec le ballon; de même le Brésilien Ronaldinho GauchoParce que sa joie de jouer au football et ses grandes capacités l’ont infecté.

Jorge Campos

Elle n’est pas actuelle, mais elle reste liée au médium, mais tout le monde sait que son inspiration maximale a été Pablo Larios Iwasaki, qu’il considère comme le meilleur archer de tous.

Lorsque le joueur de la Coupe du monde est décédé l’année dernière, El Brody a déclaré: «Le meilleur joueur de tous les temps est parti, même s’il a été déçu par beaucoup, en particulier ceux qui ne connaissent pas l’objectif. Je lui serai toujours reconnaissant de ce qu’il m’a appris. Grâce à lui, les gens se souviennent beaucoup de moi. Je pense que j’étais son chef-d’œuvre, pour tout ce qui m’a formé. Merci idole ».

Rodolfo Cota

La plus grande idole du gardien de Leon est son ancien professeur, le Colombien Miguel Calero. Malheureusement, El Cóndor a perdu la vie en décembre 2012, mais l’équipe nationale se souvient de lui tous les jours parce qu’il l’a fait tatouer sur son mollet gauche, un souvenir de sa grande amitié.

Diego Laínez

Le joueur du Real Betis a avoué que sa plus grande idole était son frère aîné, Mauro Laínezde Tijuana, qu’il considère comme sa principale source d’inspiration. “Pour moi, il a toujours été ma référence parce que j’ai grandi avec lui, et je sais que tout ce qu’il a fait pour être là où il est, il m’a toujours ouvert la voie et je lui en suis très reconnaissant”, a-t-il admis.

Isaác Brizuela

Être de la carrière de Toluca son idole était le Brésilien Antonio Naelson «Sinha», avec qui il a partagé des séances de formation et des jeux, ce qui lui a laissé beaucoup d’apprentissage. Une autre de ses références est l’espagnol Andrés Iniesta pour être un exemple de bon football et niveau personnel.

Miguel Layún

De ses trois idoles, aucune n’a joué sa position. L’anglais David Beckham et les Brésiliens Ronaldo y Ronaldinho.

Rodolfo Pizarro

Le milieu de terrain a révélé que sa plus grande inspiration était Cuauhtémoc, cherchant à imiter ses gambetas et passes. “J’allais Croix Bleue et le Amérique. Au début, j’allais à Cruz Azul, puis j’ai changé parce que mon idole était Cuauhtémoc. Maintenant, j’ai sa chemise et je lui ai fait face une fois quand il a joué avec le De l’or“Il a dit.

Le mois dernier, dans une interview accordée à ESPN, Chicharito a révélé ses quatre plus grandes idoles, principalement des étrangers. «Le premier, mon idole de tous les temps, Ronaldo, le Brésilien,« Le phénomène ». Je dirai ensuite Cristiano, puis Lionel Messi. Et le dernier, le plus grand joueur mexicain de tous les temps, Hugo Sánchez », a-t-il avoué.

José Macías

Son idole est Omar Bravo, qu’il a mis au-dessus Chava Reyes et Chicharito, car il ne les a pas vus jouer, bien que le second un peu. «J’ai grandi et grandi en regardant Bravo. C’était une référence pour moi, cependant, nous avons des caractéristiques très différentes. Si vous m’en donnez un à choisir, ce doit être lui, car c’est avec lui que je me suis senti plus profondément enraciné », a-t-il déclaré.

Sebastian Jury

L’archer a révélé que Guillermo Ochoa c’est sa plus grande idole. “Ochoa est une idole, la référence mexicaine la plus élevée aujourd’hui pour nous tous. J’espère lui faire face en Liga MX et à la fin du match lui demander son maillot. Le fait qu’il soit en Liga MX est une motivation pour tous les jeunes qui recherchent une place en Première Division », a-t-il déclaré.

Marcel Ruiz

L’homme de Querétaro a révélé qu’Iniesta était sa figure à suivre et comment le contredire s’il était l’orchestrateur des meilleurs Barcelone Histoire.

Jesus Manuel Corona

«Mon idole a toujours été Cuauhtémoc, parce que quand j’étais petit, je suis allé en Amérique et je l’ai toujours vu. Je l’ai toujours vu comme mon idole », a mentionné Tecatito dans une interview pour AS.

Jonathan Orozco

Le gardien de but a admis que dès son jeune âge, l’une de ses plus grandes idoles était le gardien de but argentin Angel David Comizzo.

«J’allais lui demander un autographe (quand j’étais stratège à Querétaro) et je n’aurais jamais imaginé qu’il me demanderait, qu’il me demanderait ma chemise. J’ai été très surpris “, a révélé The Spiderman.