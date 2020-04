Quibi a ressuscité et comprimé «singularisé»

Quibi, le dernier participant à Streaming Wars, sera lancé lundi. Et parce que Quibi signifie «bouchées rapides», voici un aperçu rapide d’une bouchée rapide de Quibi.

Singled Out regroupe énormément de locaux en seulement huit minutes par épisode. Il s’agit d’une émission de rencontres à l’aveugle – basée sur une émission MTV d’antan – où un groupe de 30 candidats se réduit à trois finalistes en fonction de leurs réponses à quelques questions «dealbreaker», à perte de vue. C’est aussi une émission sur la façon dont les gens peuvent rencontrer leurs connaissances sur les médias sociaux, à partir desquels le pool susmentionné provient. Et pour donner au matchmaking un certain éclat visuel, les finalistes se livrent à des exploits acrobatiques comme les baisers d’insectes et les courses de godes. Les concours n’affectent pas réellement le résultat final, mais ils sont amusants à regarder.

Une telle énergie maniaque correspond bien à l’exubérance du co-hôte Keke Palmer, qui travaille les daters tandis que le comique Joel Kim Booster patrouille les prétendants. Rincer le format de datation distendu – en vous regardant, des épisodes de Bachelor de deux heures – dans un espace aussi limité perce une grande partie de la prétention. Ce n’est pas une recherche exhaustive de l’amour de votre vie; c’est une configuration qui essaie d’attirer votre attention par tous les moyens possibles, jusqu’à des DM assoiffés inclus. Les célibataires en question sont un groupe admirablement diversifié, d’une femme noire bisexuelle à une drag queen de Pennsylvanie en plein rythme. Pourtant, vous apprendrez à peine leurs noms avant qu’ils ne soient emballés pour se débrouiller seuls hors de la scène sonore. Singled Out est un succès de la malbouffe pure, et tout le monde sait que la malbouffe est mieux appréciée dans … vous l’avez deviné … des bouchées rapides.