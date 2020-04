Quibi est-il une bonne idée?

Cette année promet d’apporter toute une série de nouveaux services de streaming: HBO Max; Paon; WhatTimeIsItRightNow.com. (Je plaisante, c’est le faux-mais-pourrait-être-absolument-réel de BoJack Horseman.) Lundi, nous verrons le lancement du premier — Quibi, abréviation de “quick bites”, qui promet beaucoup de célébrités programmation à LED en doses de taille collation. Le service a fait les gros titres et accroché les investissements de Disney et d’Alibaba.

Mais, Quibi est-il… bon? Est-ce que ça marchera? Ou est-il voué à entrer dans l’histoire comme l’une des nombreuses blagues Rock rejetées pour sortir de la salle de conseil fictive et sur nos appareils de la vie réelle? Pour le savoir, Alison Herman et Miles Surrey de The Ringer se sont réunis pour débattre d’une question simple, mais chargée. Quibi: oui ou non?

Alison Herman: Miles, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour discuter de piqûres, rapides, pour être exact. Le monde n’est qu’à quelques jours du lancement de Quibi, le portemanteau à ricanements qui est également le dernier concurrent de la Streaming Wars. Quibi nous parvient par le biais de Jeffrey Katzenberg, mieux connu comme cofondateur de DreamWorks, et Meg Whitman, mieux connue comme candidate au poste de gouverneur ratée dans l’État de Californie. (Ou peut-être que c’est juste pour ceux d’entre nous qui ont grandi ici; vous la connaissez peut-être en tant qu’ancienne PDG d’eBay.)

Dieu sait qu’il y a des questions plus urgentes auxquelles le monde est confronté que de savoir si un nouveau service de streaming peut ou doit réussir, mais comme ce sont celles sur lesquelles nous sommes qualifiés pour réfléchir, nous pourrions aussi bien. Les téléspectateurs avec un temps libre nouvellement découvert et une durée d’attention toujours plus courte n’ont jamais été aussi avides de contenu à consommer. Quel meilleur moment pour le lancement d’un service dont les émissions et les «films en pièces» promettent tous de peser 10 minutes ou moins?

Avant de plonger, un peu de contexte: Quibi est un pari d’un milliard de dollars sur l’idée de «forme courte premium» – fondamentalement, YouTube mais plus chic et avec des gens plus conventionnellement célèbres, et donc pas gratuit. Après un essai gratuit de 90 jours (!), Les abonnés devront payer 4,99 $ par mois pour le service avec des publicités, 7,99 $ par mois sans. Quibi se spécialise dans trois types d’émissions: non scénarisées (gadgets de la réalité mignonne comme Chrissy’s Court ou Murder House Flip), scénarisées (ces «films en parties», comme Sophie Turner’s Survive), et des briefings quotidiens (des événements en cours comme CBS 60 en 6) . Tout est tourné pour être visualisé sur votre téléphone en mode portrait ou paysage.

J’ai une prise sauvage: je pense que cela pourrait réellement fonctionner! Mais il y a aussi de nombreuses raisons de scepticisme ici, y compris, mais sans s’y limiter, le nom idiot. Miles, je sais que vous êtes un de ces sceptiques, alors discutez-moi, lâche. Peut-on vraiment s’attendre à ce que les téléspectateurs déboursent pour un autre abonnement mensuel? YouTube et Vimeo nous ont-ils trop habitués aux clips gratuits? Quelqu’un veut-il vraiment regarder Liam Hemsworth se faire chasser pour le sport? (Je plaisante, bien sûr qu’ils le font.) À emporter!

Miles Surrey: Je suis vraiment ravi que Liam Hemsworth reçoive du travail adjacent à Hunger Games, mais son projet Quibi ressemble à quelque chose qui pourrait être encore plus désastreux que la suite du jour de l’indépendance. Quoi qu’il en soit, mis à part le fait que Quibi ressemble à quelque chose que Gavin Belson de la Silicon Valley allait faire éclore dans un dernier effort pour sauver son entreprise en plein essor, j’ai été officiellement reconnu comme quelqu’un qui croit que le service est destiné à échouer – et c’était sous circonstances normales et non pandémiques.

On suppose que Quibi est censé offrir aux gens un autre type de divertissement pour leur trajet du matin. (Lol, tu te souviens des trajets quotidiens?) Au lieu de lire un livre ou d’écouter un podcast dans le métro, pourquoi ne pas découvrir des incréments de sept à 10 minutes de célébrités sans méfiance de Chance the Rapper Punk-ing? Mais avec des millions de personnes à travers le pays – idéalement – faisant leur part pour aplatir la courbe par la distanciation sociale, je ne vois pas comment suffisamment de gens vont vouloir tirer quelques bouchées rapides sur leur téléphone lorsque Netflix ou Amazon Prime n’est qu’un clic loin sur un écran plat.

Et même dans des circonstances plus normales, Quibi mènerait une bataille difficile; ce n’est pas la première expérience abrégée pour la vidéo mobile. Si vous ne vous souvenez pas du go90 de Verizon – eh bien, c’est en quelque sorte mon point. go90 était essentiellement Quibi avant Quibi; l’un de ses programmes originaux les plus animés était une série de téléréalité produite par Matt Damon et Ben Affleck. Alors que Verizon a dépensé plus d’un milliard de dollars pour essayer de faire fonctionner go90, le projet a échoué en trois ans malgré sa gratuité. Plus de 7,99 $ par mois pour une version sans publicité de Quibi, quand je peux payer moins pour Disney +? Je n’ai pas d’enfants et je préférerais toujours Disney et son coffre-fort discret de contenu batshit n’importe quel jour de la semaine.

Quibi pourrait se vanter d’une liste impressionnante de collaborateurs qui comprend Steven Spielberg, Reese Witherspoon et Queen Latifah, mais pour moi, tout cela semble destiné à s’écraser et à brûler. Ma sortie Quibi la plus attendue est l’histoire orale de cinq ans où tout le monde peut parler librement de la terrible horreur d’une idée. Nous sommes généralement d’accord sur les choses, Alison, donc votre position pro-Bites me surprend vraiment! Selon vous, qu’est-ce qui va faire fonctionner cette entreprise?

AH: Je vais commencer par faire appel à notre fardeau partagé en tant qu’observateurs de télévision professionnels pour The Ringer dot com, un excellent site Web. N’êtes-vous pas fatigué? Vous en avez assez de toutes les émissions de streaming qui durent 60 minutes alors qu’elles auraient pu être 40 nettes? Vous en avez assez de ces entreprises qui semblent penser qu’elles ont droit à une si grande partie de notre temps sans vraiment expliquer pourquoi elles le méritent? Fatigué d’essayer de tout intégrer? Récemment, j’ai activé la finale pour une minisérie de prestige HBO que j’apprécie tout à fait, si «profiter» est le bon mot pour une série se déroulant dans une dystopie sombre. Mais quand je l’ai vu s’étirer sur presque toute sa longueur, j’ai gémi.

Je pourrais certainement utiliser une télévision – ou plutôt, «TV», car Quibi est une telle expérience de transfert de téléphone – qui reste heureusement bref. Et même si j’ai une peau inhabituelle dans ce jeu, je ne pense pas que je suis seul. Tout le monde que je connais est submergé par les options de visualisation et partagerait probablement mon doux soulagement à la possibilité d’inhaler six épisodes en une heure au lieu d’un seul. Quibi peut exiger un investissement de fonds relativement important (et même alors, seulement après trois mois!), Mais il ne nous demande pas beaucoup de temps.

Votre point sur les déplacements domicile-travail est solide, et à l’époque du coronavirus, tout, des téléchargements de podcasts à la qualité de l’air à Los Angeles, montre à quel point les déplacements se font actuellement. Mais je vais appeler ici votre centrisme new-yorkais; Les Brooklynites loupent peut-être leurs piqûres dans le train A, mais personne ne met Gayme Show pendant qu’ils conduisent, peu importe à quel point ils veulent savoir qui est la reine des Straights. Les jeunes d’aujourd’hui ont déjà eu leur appétit aiguisé par les marathons TikTok et Office; Quibi peut être plus cher que ce qu’ils peuvent déjà trouver gratuitement.99, mais il peut également les rencontrer là où ils se trouvent déjà.

Ou peut-être que je suis juste affamé de nouveauté et que la quarantaine a érodé mon jugement. Qui peut dire?

Surrey: Je suis probablement en minorité ici – en particulier parmi les écrivains surmenés qui couvrent la télévision pour gagner leur vie – mais cela ne me dérange pas de savourer des Long Chews quand je suis d’humeur. (Shout-out Nicolas Winding Refn’s Too Old to Die Young, pouvez-vous un jour être vu par plus de gens que moi, Chris Ryan, et une douzaine de fanatiques de Film Twitter.) Bien sûr, il y a beaucoup d’émissions / showrunners qui semblent croient que des durées plus longues sont un signe de «prestige», un phénomène que Kathryn VanArendonk, de Vulture, a justement inventé comme «diffusion de la télévision».

S’il y a une demande de programmation plus courte, Quibi n’est pas nécessairement la seule chose qui pourrait combler le vide. Nous avons vu Netflix expérimenter du contenu abrégé original comme Love, Death & Robots, ainsi qu’une série que nous (et beaucoup d’autres) avons adoré l’année dernière, Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson. (J’espère toujours que vous mourrez, Harley Jarvis!) SundanceTV, de tous les endroits, a même fait l’an dernier une émission intitulée State of the Union, qui était de 10 épisodes qui ont duré environ 10 minutes chacun. Avec la bonne approche, je pense que des entreprises comme Netflix qui ont déjà un pied dans Streaming Wars peuvent publier leurs propres bouchées rapides tout en offrant d’autres types de programmation à un prix beaucoup plus raisonnable.

Mais je dois aussi avouer que je ne sais pas grand-chose des adolescents et de ce qu’ils font. Je n’ai pas pu nommer une seule célébrité YouTube; mais si je ne me trompe pas, Alison, vous vous êtes récemment inscrit à TikTok, alors peut-être avez-vous une meilleure idée de ce qui se passe avec les jeunes en ce moment. Mais même avec ma position anti-piqûres, j’aimerais inhaler tous les épisodes de Murder House Flip dans mon état actuel. Y a-t-il d’autres émissions Quibi qui, selon vous, pourraient devenir un succès?

AH: Miles, merci beaucoup d’avoir reconnu mon expertise TikTok nouvellement acquise, c’est-à-dire quelques heures passées à feuilleter du contenu animal mignon pendant que les adolescents se moquent de moi de temps en temps pour ma vieillesse. Je me sens maintenant pleinement qualifié pour évaluer l’état de nos jeunes, y compris leur intérêt pour les thrillers adolescents savonneux où Mark Duplass se présente comme un professeur effrayant. (Ce serait When the Street Lights Go On, un «film en parties» qui pose la question: à quand remonte la dernière fois que Mark Duplass a refusé un emploi d’acteur?)

En parlant de ce grand «N» rouge: je suis peut-être tellement optimiste quant aux chances de Quibi, car il semble intelligent d’essayer de jouer un jeu complètement différent, au lieu de tirer un Amazon Prime et de verser de l’argent dans une alternative Netflix jusqu’ici bien moindre. (Les expériences que vous mentionnez, y compris les émissions de comédie de 15 minutes, sont certainement intéressantes, mais elles ne représentent pas l’essentiel de ce que fait Netflix.) Honnêtement, je pense que la quantité pourrait l’emporter sur la qualité ici. Je ne peux pas dire que j’ai trouvé Chrissy Teigen en train de critiquer sa mère ou Keke Palmer présidant une course de godes pour être un divertissement digne des Emmy, mais tout critique sait que ce qui est bon et ce qui est populaire n’a au mieux aucun lien. Je pense simplement que Quibi essaie de combler une lacune réelle sur le marché, pas de se presser dans un créneau qui est déjà largement approvisionné.

Dans l’esprit de Quibi, cependant, nous devrions probablement rester bref. Une dernière réflexion avant de nous retirer dans nos grottes de contrôle?

Surrey: Les Quick Bites peuvent avoir des poches profondes, mais c’est une raison de plus pour que cette entreprise implose plus rapidement que Confederate. Je veux des points et des rebonds de Garnett et un pliage de Quibi dans les 18 mois.

