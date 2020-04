Quibi est intéressant même si les émissions ne le sont pas encore

Quibi, le service de streaming qui propose des émissions qui ne durent que sept à neuf minutes, a été lancé aujourd’hui. Les «bouchées rapides» représentent un nouveau format en plus de la télévision traditionnelle (1:26). Le dernier épisode de Devs a été plus révélateur que révélateur (27:50). ZeroZeroZero est un exploit dans la production télévisuelle (41:27), et Andrea Riseborough se joint à l’émission pour nous donner un aperçu de la façon dont l’émission est réalisée (1:08:56).

