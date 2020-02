Tea Time a eu la chance de voir quelques Quibis avant le lancement du service de streaming et nous avons quelques réflexions (1:35). À tous les garçons: P.S. I Still Love You nous fait repenser notre amour pour Noah Centineo (15:01). Sophie Turner et Joe Jonas vont avoir un bébé ensemble (28:30), et si vous avez hérité du visage de Cindy Crawford, pourquoi voudriez-vous le gâcher avec un tatouage de visage (43:14)?

Abonnez-vous: Spotify / Apple Podcasts / Art19