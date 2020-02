Quicken Loans CMO Casey Hurbis discute d’un «partenariat parfait» avec l’acteur Jason Momoa dans la nouvelle campagne Rocket Mortgage

Rocket Mortgage aura un Super Bowl occupé dimanche. Non seulement la société de prêt de Détroit sera-t-elle partenaire de la NFL pour le plus grand concours du Super Bowl Squares jamais organisé – avec des millions de prix! – mais la société présentera également la nouvelle campagne «Get Comfortable» dans une publicité avec Jason Momoa.

Découvrez les teasers ci-dessous.

Casey Hurbis, directeur marketing de Quicken Loans, a donné un aperçu de la manière dont le concept s’est réuni.

“Nous avons commencé à examiner différentes idées au cours de l’été, et un concept en particulier a rapidement atteint le sommet”, a-t-il déclaré à Ad Today, USA Today.

Et avec ce concept, il y avait une personne qui me venait à l’esprit: l’Aquaman lui-même!

“C’était avec Jason — tout ce concept de” se mettre à l’aise à la maison “. Et quand il a vu l’idée, la rétroaction que nous avons eue était” oh mon dieu, je dois le faire! “”

L’accord parfait: le plus grand prêteur hypothécaire d’Amérique et l’une des plus grandes stars d’Hollywood réunis sur la plus grande scène.

Momoa, qui a sauté sur l’occasion de collaborer de manière créative, est ravi que le monde voit le spot:

«Les gens vont être époustouflés par la publicité du Super Bowl. La création était géniale et nous avons tous travaillé ensemble pour la rendre hystérique. J’ai pu me moquer un peu de moi, tout comme ma femme, et nous nous sommes éclatés. L’endroit nous a fait rire, et ça va aussi faire rire l’Amérique. J’ai hâte d’entendre ce que tout le monde pense. “

C’est un sentiment mutuel pour Casey Hurbis, qui a ajouté:

“Ayant le pouvoir des marques Jason et (Quicken Loan) ensemble, sachant juste le haut niveau de contenu que nous avons fait, nous savions qu’en le faisant faire sa première publicité, nous serions en mesure de créer beaucoup d’élan autour de cela”, dit Hurbis. “Et nous sommes ravis de donner vie non seulement au Super Bowl, mais aussi à la campagne.”

Assurez-vous de garder un œil sur la place complète le dimanche du Super Bowl — et n’oubliez pas de vous inscrire pour participer au concours du Super Bowl Squares The Rocket Mortgage®!

.