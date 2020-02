Quinton de Kock tient le premier rôle alors que l’Afrique du Sud inflige à l’Angleterre une défaite de sept guichets

Le duo sud-africain Quinton De Kock et Temba Bavuma se sont combinés pour offrir à l’Angleterre une défaite de sept matchs sans réfléchir lors de leur premier international d’une journée depuis qu’ils ont été couronnés champions du monde.

Contrairement à la finale de la Coupe du monde inoubliable à Lord’s il y a six mois, il y avait un petit drame précieux dans cette première série alors qu’un stand de 173 points entre De Kock et Bavuma a battu le record d’une course-poursuite record de 259 au Cap.

Rassie van der Dussen et JJ Smuts célèbrent la victoire de l’Afrique du Sud

De Kock a marqué son premier match depuis qu’il a succédé à Faf Du Plessis en tant que capitaine de l’ODI avec 107 de 113 balles et tandis que Bavuma est tombé pour 98, leurs efforts ont aidé à réviser le 258 de l’Angleterre pour huit avec 14 balles de rechange.

Le total de l’Angleterre était décevant compte tenu de leurs exploits extraordinaires avec la batte au cours des dernières années, mais ils étaient redevables à l’industrieux 87 de Joe Denly sur 103 balles après être passé de 51 sans perte à 131 pour six.

La décision de choisir Denly, 33 ans, pour une série qui marque le début du prochain cycle de Coupe du monde a été remise en question dans certains milieux, mais il a confirmé sa sélection après que Tabraiz Shamsi ait battu trois pour 38, laissant l’Angleterre pataugeant.

Le poignet-spinner du bras gauche a exploité un pas lent qui offrait un virage et un petit rebond, et parmi ses victimes se trouvait Tom Banton, l’un des deux débutants de l’ODI pour l’Angleterre au début de cette série de trois matchs, aux côtés de Matt Parkinson.

Banton a réussi à doubler ses chiffres, tout comme le reste du top six anglais, mais seul Denly a pu offrir quelque chose de tangible et leurs efforts ont été mis à mal par De Kock et Bavuma dans cette affaire de jour comme de nuit.

Quinton De Kock fête son siècle

Alors que Chris Woakes a fait une percée précoce lors de sa 100e apparition à l’ODI, les marins anglais ont trouvé peu de joie à ralentir le rythme – comme l’avaient fait leurs homologues sud-africains – et la décision de ne pas inclure Adil Rashid ou Moeen Ali aux côtés de son coéquipier Parkinson est venue retour pour les hanter.

Il y a eu quelques coups agréables de Jason Roy et Jonny Bairstow – deux des cinq joueurs retenus du côté qui a battu la Nouvelle-Zélande en juillet dernier – après que les touristes aient été invités à battre en premier, mais les deux ouvreurs ont eu du mal à choisir le moment.

Roy est parti pour 32 après avoir conduit longtemps, tandis que Bairstow est allé six balles plus tard pour 19 après s’être habillé à mi-parcours, après quoi un run-out sensationnel de Rassie Van Der Dussen a conduit à la chute de Joe Root pour 17.

Le capitaine du test était à court de son terrain à la fin du non-attaquant après que Van Der Dussen a ramassé le ballon au pied carré et a jeté les souches à 30 mètres de distance alors qu’il était toujours à genoux.

Shamsi a ensuite pris le relais alors que le capitaine Eoin Morgan (11 ans) est passé au premier rang, Banton a été piégé par 18 sur 18 après avoir raté un balayage, puis Sam Curran a été renversé autour de ses jambes.

Joe Root a pris le guichet de Quinton De Kock

Denly, cependant, a réussi à arrêter le filet régulier de guichets aux côtés de Woakes, la paire s’accrochant à un travail de reconstruction important et évitant toute forme de risque au début de son stand de 91 points.

Denly finirait par devenir plus aventureux pour atteindre son premier ODI cinquante depuis septembre 2009 avant d’envoyer un ballon plus lent de Lungi Ngidi pour les six premiers de l’Angleterre à la 47e, après que Woakes ait conduit à mi-parcours le 40.

Denly s’est enfui pour rester longtemps dans la finale, mais – étant donné qu’aucune équipe n’avait chassé plus de 258 dans un ODI à Newlands – l’Angleterre a peut-être imaginé ses chances et encore plus après que Reeza Hendricks ait devancé Woakes.

Sam Curran a raté une occasion difficile capturée et jouée au large de De Kock, dont la poussée éclatante de la sertisseuse du bras gauche n’a pris le bord que pour voler au-delà de la portée du portier de guichet Bairstow.

Morgan a introduit le spin-off de Root au septième, mais De Kock et Bavuma se sont montrés à la hauteur de leur tâche, la paire exploitant les lacunes dans le peloton pour prendre des simples rapides entrecoupés de l’étrange frontière.

Tom Curran n’a pas été en mesure de s’accrocher à une chance désespérément difficile de rattraper et de jouer aux quilles lorsque De Kock avait 80 ans avant que l’ouvreur n’apporte son 15e cent ODI, après quoi il a été bouleversé par Root.

Bavuma semblait être à l’étroit alors qu’il approchait de sa tonne, ce qui lui a été refusé après avoir été piégé à l’avant par Chris Jordan, laissant Van Der Dussen (38no) et JJ Smuts (7no) pour faire passer l’Afrique du Sud au-dessus de la ligne.

