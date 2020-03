Quique Setién: “Dans la Classique, nous avions sept occasions de marquer et Madrid a marqué dans un rebond”

Quique Setién il a assisté aux médias lors du match précédent auquel il fait face ce samedi à Barcelone avec la Société réelle au Camp Nou. L’entraîneur du Barça a été approché par le comportement controversé de son deuxième, Eder Sarabia, dans la Classique. “Je m’inquiète pour les formes, pas pour le fond”, a-t-il déclaré.

Contrôle de garde-robe

«Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour dire que nous n’avons pas le contrôle des costumes, car nous sommes ravis des costumes et nous n’avons aucun problème. Ceci est un radeau pétrolier et je vous le dis. Les joueurs acceptent tout ce que nous leur disons avec une attitude extraordinaire, ils ne se sont plaints de rien ».

Rôle des joueurs

«Certains donnent leur avis parce que nous le demandons, et rien de plus. Ils doivent travailler pour réaliser ce que nous proposons et ils le font avec une attitude extraordinaire et ils voient que certaines choses fonctionnent. Ce sont des choses objectives que nous leur enseignons. Nous avons une relation avec les costumes dans tout ce qui est extraordinaire ».

Sarabiagate

«La réalité, c’est qu’Eder Sarabia est la seule chose qui a fait du mal, ce sont les manières dont elle s’est exprimée, qui sont celles que je n’aime pas. Je veux bien clarifier les choses, il y a des choses qui peuvent générer des doutes mais nous n’en avons pas. Ce qui me préoccupe, ce sont les formulaires, c’est ce que je dois clarifier, au cas où quelqu’un ne le comprendrait pas ».

Mes excuses

«Quand je dis que nous avons parlé à tout le monde et que je m’excuse, c’est pour une série de mots que je comprends qu’ils ne devraient pas être utilisés lorsque vous représentez un club comme celui-ci. Le reste, tout le monde comprend que vous criez, que ce soit le coach ou le second, et c’est pour les encourager à faire mieux ».

Prenez soin des formulaires

«Beaucoup de gens comprennent que l’éducation doit prévaloir et ceux d’entre nous qui sortent dans les médias doivent prendre soin des formulaires. Mais le résultat final, encourageant les joueurs, s’est toujours produit et moi et lui le faisons, l’important c’est les formes, pas le fond. Eder est et sera comme il l’a toujours été, il ne changera pas et il n’y a plus de problèmes. Cherchez simplement à changer les formes, à contrôler certains aspects, mais c’est tout. Cela ne donne pas plus d’elle-même ».

Le classique

«Quand un nouveau arrive, vous regardez pour voir ce que vous pouvez apporter et certains vous convainquent plus vite, d’autres coûtent plus cher. Gagner la confiance des joueurs fait partie du travail, transmettre que mes connaissances vont les aider et vraiment convaincre que cela peut nous conduire à gagner. Mais ce sont des choses normales, vous cherchez peut-être plus de choses mais la réalité est qu’il n’y en a pas.

Solde de vos journées au bureau

«Ça a été très court, c’est arrivé si vite que je suis désolé de ne plus pouvoir en profiter. C’est clair. J’aimerais que cela dure toute une vie. En positif, je m’attendais à l’énorme qualité des joueurs et à la bonne prédisposition à travailler. J’ai adoré l’attitude de l’équipe. C’est tellement plus facile que je ne le pensais, je n’ai pas eu à crier un seul coup. Ma façon d’agir est de convaincre et généralement de convaincre afin que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. En négatif, il n’y a rien ».

Coup de coeur pour la Ligue

«On ne peut pas dire qu’il y a un favori car cela varie chaque semaine. L’important, ce sont les sensations, la continuité. Désolé d’insister mais je suis très heureux d’avoir généré sept occasions très claires au Bernabéu. Il est clair que cela dépend de le mettre ou non. Et le but de Madrid vient d’un rejet de Piqué. Et notre jeu avec Martin Braithwaite est le même, mais ça ne va pas à la porte. Pour les résultats, cela peut être important, mais j’ai confiance en d’autres choses. Et c’est très positif d’avoir généré sept opportunités. Les joueurs de football ne sont pas stupides. Je le répète. Nous avons eu sept bonnes chances à Madrid ».

Ansu Fati

«Nous l’envisageons comme une option qui sera là, ou qui sera toujours là. Ansu est un acteur important. Il fait bien des choses, d’autres doivent les améliorer. Mais nous l’avons et je suis très content de son travail ».

Sécheresse de Messi

“Ça ne me préoccupe pas. Mec, si tu vérifies, tant mieux. Mais pas que cela puisse arriver à Leo, mais à n’importe quel joueur. La réalité est que les occasions se présentent. Et c’est la chose importante, que les occasions soient générées. Qu’au cours d’une période précise, n’écrivez pas, cela n’a plus d’importance ».