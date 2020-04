Quique Setién dit non à un sacre du Barça sans mettre fin à la saison

Notimex et .

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. a11

Barcelone. Le directeur technique de Barcelone, Quique Setién, a rejeté un couronnement potentiel avec ses managers en Liga si la compétition ne pouvait pas reprendre en raison de la pandémie de Covid-19.

J’aimerais me couronner en jouant, c’est évident. Je ne vais pas me sentir comme un champion même si j’ai deux points de plus qu’à mon arrivée, que nous étions à égalité avec le Real Madrid. C’est une situation très difficile pour tout le monde. Et ce qui m’inquiète vraiment, c’est que cela soit résolu dès que possible, a-t-il déclaré à une chaîne de télévision locale.

Javier Tebas, président de la Liga, et Luis Rubiales, son homologue de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), ont clairement fait part de leur intention de mettre un terme aux compétitions locales, bien qu’ils aient également été ouverts à l’examen d’autres avenues au cas où le coronavirus ne permet pas la reprise du football.

D’autre part, malgré le fait que le nombre de morts de Covid-19 soit passé à 36 en Biélorussie, le ministre des Sports et du Tourisme, Sergey Kovalchuk, a nié qu’ils envisagent déjà la possibilité de suspendre le football.

Il n’y a aucune intention d’arrêter les ligues. Si la situation empire, des mesures plus drastiques seront prises et le championnat pourrait être suspendu, mais il n’y a aucune exigence pour le moment, a déclaré le politicien.

En Autriche, pays qui assouplit les restrictions qu’il avait imposées à sa population pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement a annoncé que ses athlètes de haut niveau pourront reprendre l’entraînement.

Le retour viserait une éventuelle reprise des championnats à huis clos, a indiqué le ministre des Sports.

