Quique Setién et José Bordalás sont toujours en guerre: il n’y avait pas de salut avant le match de Barcelone

Enfin, et comme prévu, Quique Setién et Bordalás Ils ne se sont pas salués avant Barcelone – Getafe. Les deux entraîneurs se font face depuis des années et, comme d’habitude, tant que des visages ont été vus dans un match, ils ne se sont pas serré la main au Camp Nou avant le match de samedi.

Et c’est que les deux entraîneurs, de styles totalement opposés, ont eu plus d’une guerre dialectique qui a entraîné une rupture de relation. Pour connaître l’origine, il faut remontant à 2013quand Setien Il a formé Lugo et Bordalás a fait de même avec Alcorcón. Le Madrid gagne 0-1 et l’actuel entraîneur de Barcelone recule devant son homonyme: «Nous nous sommes laissé gagner par une équipe qui ne le méritait pas. Ça me fait chier de voir les joueurs perdre du temps. J’espère que l’Alcorcón ne monte pas car c’est triste de les voir. Il ne joue ni ne laisse jouer, interrompre et perdre du temps ».

La saison suivante Quique Setién a de nouveau critiqué Bordalás et son style. «Il semble que toutes les équipes aient réchauffé le match contre Alcorcón et cette équipe finit par avoir des problèmes avec tout le monde. Cela a été un match pour l’appeler en quelque sorte, parce que je ne l’interprète pas comme tel », a-t-il confirmé lors d’une conférence de presse.

Après avoir entendu les déclarations de Setién, Bordalás ne s’est pas mordu la langue. “L’important est que l’équipe qui a voulu gagner le plus, celle qui a cherché la victoire et celle qui a lancé une paire de balles”, a expliqué l’entraîneur d’Alicante. «C’est un très grave manque de respect et vous devez couper ces commentaires», A-t-il ajouté ce jour-là.

Des années plus tard, après une égalité entre Getafe et Betis (2-2), Setién revient à la charge. «Je pense que c’est dommage, Getafe est l’équipe qui fait le plus d’erreurs. C’est toujours la même chose et c’est ce que les arbitres doivent regarder parce qu’ils sont à blâmer, ils ne peuvent pas être autorisés à jouer seulement 25 minutes à chaque fois. Ce n’est pas du football. Mon sang bout », craqua le Cantabrique.