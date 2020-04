Quique Setién fête ses 100 jours sur le banc et a perdu 25% des matchs

Quique Setién fête ses 100 jours à la barre de Barcelone. Le Cantabrique a repris le banc de culé le 14 janvier, après la défaite en demi-finale de la Super Coupe. Ce trébuchement a coûté du travail à Valverde et Setién s’est présenté comme la meilleure option pour récupérer le style perdu et le chemin de la victoire. Loin de se produire, Les chiffres de l’entraîneur sont plus que discrets, dépassés par ses six derniers prédécesseurs au pouvoir..

L’arrêt du football dû au coronavirus est parti le nombre de matchs joués sous le commandement de Setién en 12. Parmi eux, le Barça a perdu 25%. Les Catalans ont montré de sérieux problèmes pour faire avancer leurs matchs tout au long du parcours. Leur jeu n’a pas été bon non plus et avec le nouvel entraîneur, ils n’ont pas réussi à inverser la situation de manière excessive. Les supporters de Barcelone sont tombés à trois reprises du Camp Nou, devant Valence, Athletic et Real Madrid, étant également incapable de marquer et de laisser une image au moins discutable.

En outre, Sur les huit victoires remportées, six d’entre elles l’ont été au minimum et ont souffert en excès. Ibiza, Grenade, Levante, Betis, Getafe et Real Sociedad Ils ont fait transpirer les Catalans plus que la normale pour remporter la victoire. Juste avant Leganes y Eibar Barcelone a pu l’emporter avec autorité, avec 5-0 chacun.

Terminez les 12 premiers matchs de l’entraîneur le nul contre Napoli en Champions, laissant la cravate complètement ouverte. Le retour aurait dû être joué le 18 mars, mais le football a été contraint de s’arrêter et devrait être joué – en principe – début août, lorsque le maximum de la compétition revient.

Les pires records de ces dernières années

Setién n’a pu battre le record d’aucun des six derniers entraîneurs de Barcelone au cours des 17 dernières années. Ni Rijkaard, ni Guardiola, ni Vilanova, ni Martino, ni Luis Enrique, ni Valverde n’ont réalisé autant de défaites en si peu de temps. Seul le Néerlandais, qui au cours de ses 100 premiers jours avait mené huit matchs, avait moins de victoires (six) dans ses 12 premiers matchs que Quique, mais avait également perdu un match de moins.

Ayant signé la majorité de leurs contrats le 1er juillet, ils ont tenu 100 jours au pouvoir début octobre, donc le nombre de matchs menés n’atteint pas 12 en Cantabrie, mais aucun n’a perdu un quart de ces matches . Seul le «Tata» Martino, qui a signé fin juillet, a joué plus de matchs (17), en gagnant 13 et en tirant quatre.

Prenant comme référence les 12 premiers matchs de chaque entraîneur, les chiffres révèlent le football total de Setién. Martino présente les meilleurs records (10 victoires et deux nuls), suivi de Vilanova (10 victoires, une à égalité et une perdue). Guardiola, Luis Enrique y Valverde Ils ont cloué leurs records après avoir atteint le nombre de réunions de l’entraîneur actuel: neuf victoires, un match nul et deux défaites.