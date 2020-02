Quique Setién: “Il est prématuré pour Braithwaite de jouer, il faut expliquer de nombreux concepts” | Barcelone

Quique Setién assisté aux médias lors de la réunion précédente qui Barcelone et Eibar dans le Camp Nou. Les azulgranas recherchent les trois points pour appuyer Real Madrid, qui joue à Valence contre Levante.

Eibar

«Chaque match est une nouvelle expérience et une analyse différente. Il y a des équipes qui vous recherchent et vous obligent à chercher des alternatives. Nous supposons qu’Eibar va essayer de nous attaquer dans notre domaine et nous avons travaillé pendant la semaine pour chercher des solutions à ceux que nous affrontons. »

Messi et les champions

«Il y a des choses avec lesquelles je suis d’accord et d’autres… J’ai vu combien de champions ont gagné et je pense que nous avons les mêmes options pour gagner que les autres équipes. Il y a des choses que nous devons améliorer et bien faire. Nous ne sommes pas satisfaits de tout. Nous grandissons petit à petit et nous atteignons des niveaux qui nous permettent de rivaliser avec tout le monde ».

Moment de club

«Il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez penser qui nous affectent, mais en réalité ce n’est pas le cas. Nous sommes conscients de tout ce qui se passe, mais nous essayons de ne pas influencer l’équipe et je peux vous assurer qu’ils n’influencent pas. Nous sommes conscients de notre objectif. Le reste nous affecte peu ».

Bartomeu

«Je prends tout ce que le président dit pour de bon. Il nous a dit exactement la même chose qu’il a dit dans tous les médias et je ne l’ai pas retourné. Les capitaines n’y pensent pas non plus. C’est un sujet qui ne nous aide pas dans ce qu’est le football, ça ne m’inquiète pas trop ».

Braithwaite

«Certes, dans un match, nous le verrons comme un démarreur. Maintenant, cela peut être prématuré. Il y a de nombreux concepts que nous devons expliquer et qu’il doit comprendre. Nous sommes sûrs que cela nous aidera. Nous le suivions depuis longtemps. Il a des conditions qui nous aideront. Vous pouvez jouer dans différentes positions. Nous avons beaucoup de foi et cela nous aidera beaucoup. Sa tête fonctionne très bien ».

Messi- Abidal

«Je possède ce que je dis et ce que je fais. Il y a des moments où les choses et les différences se produisent et l’idéal serait toujours de clarifier les choses de vous à vous ».

Défense

«Nous avons les données qu’ils génèrent moins d’opportunités pour nous».

Controverses

«Je suis arrivé à la meilleure équipe du monde. Je ne m’arrête pas pour penser à ces choses qui se passent, elles ne m’apportent rien. Je dois me concentrer sur mes joueurs, c’est ce qui m’intéresse.