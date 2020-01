Quique Setién: “Il serait intéressant qu’un joueur vienne” | Barcelone

Quique Setién a participé à la conférence de presse avant Barcelone – Leganés des huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’entraîneur cantabrique a reconnu qu’il aimerait qu’un joueur rejoigne l’équipe du Barça avant la fermeture du marché.

Cupper Party: «Le contrôle du jeu est notre objectif principal. Nous voulons essayer d’éviter le contre. Nous prendrons l’initiative une grande partie du jeu. Comme tous les jeux, ce ne sera pas facile car ils n’ont pas grand-chose à perdre. Ils joueront tranquillement et pour nous c’est très important. Nous voulons tous surmonter le match nul et continuer la compétition ».

Signature éventuelle d’un «9»: «Je suis ravi de ce que nous avons. Nous n’allons pas nier qu’il serait intéressant qu’un joueur vienne. J’ai ce que j’ai et ce qui est à venir sera le bienvenu ».

Départ de Carles Pérez pour Rome: “C’est une décision partagée et vraiment ce que je lui ai parlé a été très clair. La réalité est que je ne parle généralement pas de conversations privées. C’est ce qu’il y a”.

Interrogé par son travail: «Je n’ai pas l’habitude de voir ce qu’ils disent de bien ou de mal à mon sujet. Je suis clair sur les choses dont je dois m’inquiéter. Je ne lis ni n’entends rien. Je me concentre sur ce sur quoi je dois me concentrer et c’est directement avec les costumes. Vous faites votre travail, mais je me concentre sur le mien.

Adaptation au travail: «Ça se révèle à moi plus simple que je ne le pensais, beaucoup de choses dont nous parlons sont faites. Hier, nous avons fait un entraînement spectaculaire, ce matin je l’ai revu et je l’ai corroboré. Évidemment, il y a des choses à améliorer, mais je suis ravi de voir la capacité des joueurs à le comprendre immédiatement.

Onze initiaux contre Leganés: «Il est possible qu’il y ait du changement, mais nous ne donnerons pas d’indices au rival. Nous le verrons, surtout aujourd’hui ».

Y aura-t-il plus de sortie?: «Je ne peux rien garantir. Ce sont des décisions prises par le club, sachant que c’est le meilleur pour tout le monde. Personne ne part s’il ne veut pas partir, c’est ainsi ».

Profil de en avant: «Ce sont des choses internes du club. J’ai parlé à qui devait parler du sujet, je n’ai pas à le rendre public ».