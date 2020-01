Quique Setién: “J’ai eu une grosse frayeur à Ibiza”

L’entraîneur du Football Club Barcelona, ​​Quique Setién, a analysé lors d’une conférence de presse le prochain match contre Valence et le récent tirage au sort de la Copa del Rey. La chance est tombée du côté culé, ce qui affrontera Leganés au Camp Nou en huitièmes de finale.

Leganés, rival de la Copa

«Jouer dans notre stade est toujours un avantage, surtout lorsque les circonstances avec d’autres rivaux ont été plus problématiques. C’est un fait favorable ».

Match contre Ibiza

«Chaque match sera différent et aura ses particularités, J’ai déjà dit à Ibiza que l’équipe n’avait pas été bien et que nous devrons améliorer certaines choses, nous avons contrôlé le jeu et fait beaucoup de choses qui ont déjà été faites ».

Style de jeu

«Moi J’ai eu une grosse frayeur à Ibiza, je ne mentirai pas. Nous devons avoir beaucoup d’impact sur les choses auxquelles nous accordons de l’importance, en général je sais déjà qu’il y a beaucoup de gens qui sont des résultats, ils se moquent de la façon dont nous jouons. Vous devez évaluer le chemin, comment vous arrivez à la victoire ou à la défaite ».

Riqui Puig

«Il y a des choses très intéressantes qui les font bien et d’autres qui doivent s’améliorer. Nous essaierons de vous aider à être plus positif que négatif.

Rodrigo Moreno

«J’aime tous les bons joueurs. Évidemment, Rodrigo c’est un joueur fantastique«.

Visite à Mestalla

«Valence a de grands joueurs et ils vont rendre les choses très difficiles pour nous, ce sera un grand match. Nous allons essayer de profiter de ces espaces, car ils voudront nous attaquer ».