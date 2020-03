Quique Setién n’améliore pas Ernesto Valverde

Mois et demi de la nomination du Quique Setién comme nouvel entraîneur de Soccer Club Barcelona… et les mêmes doutes. Le pari du technicien cantabrique du Camp Nou a été controversé. D’abord pour le retrait surprise avec Ernesto Valverde, cela a atteint des objectifs satisfaisants, même s’il manquait déjà de crédit entre la directive et le personnel. La machine avec son licenciement a été activée et après plusieurs portes claquantes Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal, il a opté pour Setién … et rien ne s’est amélioré.

Quique Setién Il a déjà réalisé 11 matchs à la tête du Barça, 11 réunions dans lesquelles ses prémisses initiales, de bon jeu au-dessus des résultats n’ont pas été remplies. En fait, ni le bon jeu ni les résultats n’ont été atteints. 11 matchs dont le nombre est loin d’atteindre les objectifs. Le Cantabrique n’a remporté que sept matchs (63%), en a égalisé un et en a perdu trois (28%)

Victoires avant Grenade (1-0), Ibiza (1-2), Leganés (5-0), Lift (2-1), Betis (2-3), Getafe (2-1) et Eibar (5-0), équipes d’un profil plus bas devant lesquelles le triomphe était quasiment obligatoire dans cette section. Le reste, dans des matchs avec plus d’engagement et de demande, l’équipe a fait de l’eau. Ils ont perdu 2-0 à Mestalla avant un Valence supérieur. Il Athletic Bilbao et Williams ils ont condamné la route à Copa del Rey. Il Naples Il a dit très clairement qu’ils souffriront au Camp Nou s’ils veulent passer aux quarts (1-1) et au Real Madrid il les a balayés dans le Bernabéu dans le Classique (2-0). Ils sont un total de 21 buts en faveur des 11 contre lesquels ils ont été reçus jusqu’ici. Mauvais nombres: n’atteignez pas deux buts en faveur par match (1,9) et placez-en un par match (1).

Mais Setien a-t-il amélioré ce que Valverde avait fait? La réponse est non. Lorsque le Cacereño a été licencié, il avait disputé 26 réunions à la tête des Catalans. Malgré un pourcentage de victoires légèrement inférieur (61%), il avait sauvé plus d’incendies avec quelques matchs nuls (23%) et considérablement réduit les pertes (16%). En fait, avec plus de deux fois les matchs disputés cette saison, Valverde n’était tombé que quatre fois, un de plus que Setién à ce moment. 16 victoires, six défaites et les quatre défaites mentionnées. En ce qui concerne les scores, ils correspondaient de la même manière: 1,15 par match (30 buts); et avait marqué plus: 2,3 par match (60 buts).

En fait, en examinant l’histoire de Valverde dans ses deux saisons et demie menant la Barça, Votre pourcentage s’améliore. En 145 matchs disputés, les Caceres sont sortis victorieux dans 97 d’entre eux (67% des cas), ont accordé 32 nuls (22%) et n’ont concédé que 16 défaites (soit un faible 11%).