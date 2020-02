Quique Setién pourrait rater sa première Classique par penalty

Quique Setién risque de rater sa première Classique par penalty. Le dossier d’arbitrage indique que Barcelone était en retard sur le terrain dans le match contre Eibar, ce qui n’est pas la première fois que cela se produit et que, étant donné la récidive, il pourrait en résulter une amende pour le club et même entre un et trois matchs à Technicien cantabrique. La décision est entre les mains du comité de la concurrence.

«Le match a commencé tard sur l’heure prévue en retardant la sortie sur le terrain de l’équipe locale et pour avoir des problèmes dans l’audio arbitral », déclare dans ses minutes le collégial chargé de diriger le passé Barcelone – Eibar, César Soto Grado. Une circonstance qui pourrait être une sanction pour Quique Setién, entraîneur du Barça, qui perdrait sa première Classique dimanche prochain au Santiago Bernabéu.

Et ce n’est pas la première fois que cela se produit. Toujours lors de la visite de Getafe au Camp Nou, l’arbitre a pris le retard de deux minutes au moment de laisser l’équipe locale sur le terrain. Une récidive qui pourrait avoir des conséquences comme indiqué dans le Article 85 du code disciplinaire et qu’il pourrait coûter à Setién entre “un et trois matches”.

La décision est entre les mains du Comité de Compétition qui, en cas d’envisager la récidive de l’équipe du Barça, pourrait imposer la sanction au Cantabrique, privé alors de s’asseoir sur le banc de visite dimanche prochain au Santiago Bernabéu.