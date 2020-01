Quique Setién, représenté: 867 passes, 74% de possession de balle et zéro but | Valence

Quique Setién Il a gagné la possession et touché les 1000 passes du jeu … mais a subi sa première défaite majeure en tant qu’entraîneur de Barcelone. L’entraîneur cantabrique a aligné à nouveau onze ‘loco’ avec trois centrales et Ansu Fati de la voie de droite et l’expérience, comme cela s’est produit avant Ibiza, a échoué. Bartomeu voulait un changement en jetant Valverde et en signant l’ancien Betis mais, comme cela est vérifié, le remplacement sur le banc a mal tourné … du moins pour l’instant.

Après ça depuis Barcelone mille passes vides ont été faites contre Grenade (elles ont gagné contre dix en 15 minutes) et Griezmann sauvera le Barça contre un deuxième B dans un match gonflable où le premier tir au but est venu après le temps de jeu, Setien a été planté à Mestalla avec le croisière exacerbé en main et cherchant à justifier son idéologie lors de son premier examen majeur de technicien culé.

Lors de leurs deux premiers matchs, Barcelone avait plus de possession mais moins de jeu qu’avec Valverde et contre Valence, cela allait être le test du coton pour l’idéologie d’un Quique Setién dont le marketing a permis d’atteindre le «banc de vos rêves». Pour faire face à son premier match en hauteur, comme il l’a fait sans succès à Ibiza, Setién a opté pour trois centrales (encore une fois Sergi Roberto) avec Ansu Fati de la voie de droite.

Traduction: à la 10e minute du match, Barcelone a récolté près de 90% de possession sans frapper à la porte et Valence avait déjà bénéficié d’un penalty qui avait échoué Maxi Gomez. Après une demi-heure, l’équipe de Setien accumulé 300 passes avec 77% de contrôle, aucun tir de but et l’équipe avait tamponné une autre balle sur le bâton et Ter Stegen Je sauvais tout ce qui était possible. Au final, la première partie s’est terminée avec 465 passes, 73% de possession de la balle et trois tirs au but, dont un seul faisait partie des trois combinaisons et manquait de Messi de 30 mètres.

La réaction culé après le but de Maxi Gómez au retour de la seconde mi-temps. Là, Barcelone a oublié d’abuser de la passe inutile et est allé chercher le jeu en traduisant cela dans un bon nombre d’occasions auxquelles Messi a participé en tout. Mais c’était fogueo, car alors que le Barça s’approchait de 1000 passes dans le match, Maxi Gomez semblait faire le deuxième et provoquer la première défaite de Setien comme entraîneur du club catalan. De même, il se retrouve avec le confort d’avoir pris possession (il a terminé avec 74%) et a effectué un total de 867 passes.