Quique Setién, spécialiste de la signature de pétards d’hiver

Martin Braithwaite Il a été choisi par Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé, blessé à long terme. Une signature controversée et discutée qui a toujours été révélée avec l’approbation de Quique Setién. L’attaquant a été préféré par l’entraîneur pour renforcer l’attaque, devant Angel, qui était la première option que le conseil d’administration a traitée. Une incorporation dont la performance dans le sport et l’économie est en cause.

Mais Ce n’est pas la première fois que Setien réalise des incorporations de ce type. en hiver. Le technicien est un expert en signature d’authentiques pétards mi-saison. Il l’a déjà fait lors de campagnes précédentes, quand il a réalisé Las Palmas et Betis. Ensuite, l’entraîneur a autorisé les signatures de joueurs dont les attentes étaient élevées et qui ont fini par décevoir.

Joueurs Fichó qui ne correspondaient pas

Jesé deux fois, Halilovic, Lainez, Emerson … Ce sont les joueurs qui ont atteint les équipes dirigées par le Cantabrique en période hivernale et qui n’ont pas donné le niveau attendu. Maintenant, au Barça, l’incorporation de Braithwaite peut rejoindre une liste de signatures inutiles tout au long de la carrière de l’entraîneur et à sa propre demande.

Pendant son stage en Las Palmas, avec une équipe qui s’est présentée comme candidate pour entrer en Europe pour tout le football qu’il a pratiqué, l’entraîneur a approuvé l’arrivée de Halilovic et Jesé Rodríguez. L’ancien joueur du Real Madrid est arrivé en tant que star et l’objectif de l’entraîneur était de le récupérer, sachant qu’il pouvait être un homme fondamental pour la bonne progression de l’équipe.

Dans une situation similaire, Halilovic est arrivé. L’ancien joueur de la carrière culé venait alors de Hambourg et le coach pariait que la performance du jeune joueur s’était améliorée à Gran Canaria. Le séjour du milieu de terrain dans l’ensemble canarien déçu, comme ce fut le cas avec Jesé.

Mais l’entraîneur était attaché à la renaissance de l’attaquant défenestré par le PSG et l’a emmené au Betis en janvier 2019. Les résultats étaient similaires à ceux de son étape à Las Palmas ou pire encore. Ils n’ont pas fini de travailler non plus Emerson et Lainez, deux autres signatures faites par le groupe Verdiblanco sur le marché d’hiver dernier et l’objectif des Betics d’entrer en Europe est loin d’être atteint.