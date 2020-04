Quique Setien, Van Halen et Barcelona, ​​un club désormais pourri

Tu te souviens de Gary Cherone? Le nom sonne-t-il?

Au début des années 1990, Cherone était le leader du groupe de rock américain Extreme, qui a connu un succès mondial majeur avec la ballade acoustique More Than Words, ainsi qu’une série de tubes plus mineurs. Après quelques années, cependant, les vieilles «différences artistiques» habituelles ont fait dérailler le groupe, et en 1996, elles se sont séparées.

Cherone s’est retrouvé sans emploi et se demandait quoi faire ensuite, découragé par la désintégration du travail de sa vie. Mais alors est venu un coup du bleu et une offre qu’il ne pouvait tout simplement pas refuser: la chance de devenir le nouveau chanteur des géants du rock Van Halen. Il pouvait à peine croire à sa chance. Van Halen, bien qu’étant alors une force qui s’estompe, était de vrais titans de la scène musicale et Cherone – comme tous les autres rockers de sa génération – avait grandi en les idolâtrant. C’était, littéralement, son travail de rêve.

Il a donc sauté sur l’occasion et s’est dirigé vers le studio… où tout s’est rapidement effondré lorsque Cherone a découvert le groupe et tout ce qui les entourait était en décadence. Ses relations personnelles avec les autres membres étaient bonnes, mais l’environnement autour du groupe était devenu aigre, et la chimie n’était tout simplement pas correcte.

En particulier, le guitariste de génie Eddie Van Halen – largement considéré comme l’un des plus grands guitaristes rock de tous les temps – semblait être accablé par le besoin de tout faire. Au lieu d’écrire simplement des riffs tueurs, il se sentait désormais obligé de jouer de la basse, d’écrire des chansons au piano, d’ajouter des voix, d’arranger et de produire, ainsi que d’affronter un tas de vilaines responsabilités loin du studio … et à la suite de tout cela interférence avec sa tâche principale, la vieille magie n’était tout simplement pas là.

Néanmoins, Cherone s’en est tenu à cela, et l’album Van Halen III est sorti en 1998. Les fans comme les critiques le détestaient. Un critique, Michael Christopher, a résumé l’humeur générale en se plaignant que «le tout semblait juste sale», et c’était tout à fait prévisible lorsque Cherone a quitté le groupe peu de temps après leur tournée pour soutenir l’album universellement tourné en dérision.

Son travail de rêve s’était transformé en cauchemar.

–

Pauvre vieux Quique Setien.

En janvier, après huit mois sans emploi suite à son licenciement par le Real Betis, Setien a eu la chance inattendue de coacher Barcelone. Certes, l’équipe dont il héritait ressemblait à une force décroissante, mais en tant que disciple de longue date du célèbre style de jeu inspiré du Barca Johan Cruyff, c’était une offre qu’il ne pouvait pas refuser. C’était, littéralement, son travail de rêve.

Il a donc sauté sur l’occasion et s’est dirigé vers le Camp Nou… où tout s’est rapidement effondré lorsque Setien a découvert l’équipe et tout ce qui les entourait était en décomposition. Ses relations personnelles avec les joueurs étaient bonnes, mais l’environnement autour de l’équipe était devenu aigre, et la chimie n’était pas juste.

En particulier, l’attaquant de génie Lionel Messi – largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps – semblait être accablé par le besoin de tout faire. Au lieu de simplement concentrer ses efforts sur les buts, il se sentait désormais obligé de jouer également en tant que milieu de terrain créatif, en tant que passeur plus profond et en tant qu’ailier, ainsi que d’affronter un tas de vilaines responsabilités loin du terrain de jeu … et en tant que en raison de toute cette interférence avec sa tâche principale, la vieille magie n’était tout simplement pas là.

Assez. Nous nous arrêterons là, parce que vous obtenez le point. Le travail de Quique Setien en tant que manager de Barcelone n’est évidemment pas exactement le même que celui de Gary Cherone en tant que chanteur principal de Van Halen, et il y a autant de différences dans leurs situations respectives que de similitudes.

Mais c’est un exercice instructif d’examiner comment les scénarios de “ travail de rêve ” peuvent souvent devenir tout à fait le contraire, en particulier dans l’environnement concurrentiel sans cesse sous pression et parsemé d’ego de la performance d’élite, où le succès est éphémère, la fortune est capricieuse et la catastrophe peut toujours être couché juste au coin.

Inquiétant pour les fans de Setien et du Barca, il convient également de réfléchir sur le fait que Cherone, avec le recul, n’a jamais vraiment eu la chance de réussir avec Van Halen, et ce n’est pas de sa faute. Il y avait tout simplement trop de problèmes profondément enracinés et de différences irréconciliables qui n’allaient jamais être surmontés, et il était voué à l’échec dès le début.

Peut-on en dire autant de Setien au Barça?

–

Cela a vraiment été une année 2020 incroyable pour Barcelone, dans la mesure où si cela faisait partie d’un film, il serait rejeté comme irréaliste.

L’année a commencé par un match nul derby à l’Espanyol et une défaite contre l’Atletico Madrid en demi-finale du voyage de la Super Coupe d’Espagne à Djeddah, entraînant le licenciement d’Ernesto Valverde. Deux matchs et moins de deux semaines après le début de la nouvelle année, et ils n’étaient déjà qu’un seul entraîneur. Puis le remplaçant de premier choix, Xavi, a refusé le travail, tout comme Ronald Koeman. Ainsi, Setien, troisième choix au mieux, a eu une chance soudaine de relancer une carrière qui semblait auparavant se diriger rapidement vers la retraite.

Quelques semaines plus tard, la controverse a éclaté lorsque le directeur sportif Eric Abidal a utilisé une interview dans un journal pour suggérer que certains joueurs n’avaient pas fait assez d’efforts. Le skipper Messi, reflétant l’humeur de l’équipe, a pris personnellement la critique et a riposté à son ancien coéquipier via les médias sociaux, entraînant presque le licenciement d’Abidal.

Dans le même temps, Ousmane Dembele et Luis Suarez ont été frappés par des blessures de longue durée, entraînant la signature d’urgence de Martin Braithwaite de Leganes. Le reste de l’équipe, quant à lui, avait été considérablement réduit au cours de la fenêtre de transfert de janvier en raison de la situation financière désespérée du club, ne laissant que 15 joueurs seniors du champ extérieur sur la liste.

Puis, juste avant un voyage Clasico potentiellement décisif au Real Madrid, une controverse hors champ a émergé après qu’il a été allégué que le président du club Josep Maria Bartomeu avait payé une société de médias sociaux pour mener une campagne de diffamation contre une sélection d’anciens et de les joueurs actuels et leurs associés, y compris la femme de Messi.

Avant que ce scandale ne se soit complètement dissipé, le monde était plongé dans une crise bien plus grande et tout sport avait été stoppé par l’éclosion de COVID-19… mais même alors, le Barça a quand même réussi à faire la une des journaux, Bartomeu dépeignant ses joueurs comme les mauvais les gars pour avoir soi-disant hésité à accepter une baisse de salaire, forçant Messi de plus en plus vocal et vitriolique dans une autre déclaration Instagram pour contredire les affirmations de son président.

Et si cela ne suffisait pas, cette semaine a vu le retour du scandale des médias sociaux “ Barcagate ”, avec six membres du conseil d’administration démissionnant et l’un d’entre eux – Emili Rousaud – alléguant que Bartomeu ou un autre directeur principal avait la main dans la main. jusqu’à ‘au cours de l’épisode. Rousaud, il va sans dire, est maintenant poursuivi par le club qu’il avait servi, jusqu’à la semaine dernière, en tant que vice-président.

Même pour les spécialistes du feuilleton du FC Barcelone, intégrer tout ce scandale et cette intrigue en seulement trois mois et demi est un exploit impressionnant.

–

Jetez un rapide coup d’œil au catalogue de la controverse que le Barça a emballé dans sa désastreuse 2020, et essayez d’imaginer comment une telle institution assiégée pourrait s’attendre à connaître du succès sur le terrain de jeu si la saison actuellement suspendue avait la possibilité de reprendre.

Bien que l’on ne doive jamais dire jamais dans le football, il est exceptionnellement difficile d’envisager un club où tant de choses vont si mal pourrait éventuellement se retrouver avec un trophée majeur. Même avec la présence de Messi et malgré le fait qu’ils soient en quelque sorte les meilleurs (!!) de la Liga, leur saison semble destinée à se terminer mal. Peut-être très mal en effet, avec les luttes politiques vicieuses susceptibles de s’aggraver avant de s’améliorer et la question du mécontentement croissant de Messi se profile.

Maintenant, jetez un autre coup d’œil à cette histoire de malheur et posez-vous la question: qu’est-ce que Quique Setien, ou tout autre manager, pourrait ou aurait pu faire pour améliorer la situation? Et la réponse est… rien. Rien du tout.

Blessures, mauvaise planification de l’équipe avant son arrivée, effondrement financier, batailles politiques, différends entre les joueurs et le conseil d’administration, démissions de directeurs, poursuites judiciaires … tout cela dépasse le domaine d’influence d’un simple entraîneur. Et donc Setien, encore à peine trois mois dans son “ emploi de rêve ” – dont un tiers a été dépensé sans jeux ni aucun autre type de contact avec ses joueurs en raison d’une crise sanitaire mondiale sans précédent – a été contraint de rester assis là, d’absorber chaque nouveau tour et tour, se gratter la tête et attendre le jour où il pourra avoir une chance paisible d’entraîner son équipe de football.

Ce jour ne viendra peut-être jamais. Quand (si) l’action reprend, la tâche de tout garder ensemble dans un tel snakepit toxique d’un club nécessitera des changements de circonstances presque miraculeux. Peu importe la question tactique de leur dépendance excessive à Messi pour attaquer l’inspiration, leur milieu de terrain lent et décousu et leur vulnérabilité défensive contre les contre-attaques rapides, la santé globale du club, de haut en bas, est pourrie au cœur et évocatrice un ensemble de résultats positifs dans cet environnement dépasserait sûrement les pouvoirs combinés de la marraine de la fée, de Harry Potter et du père Noël … sans parler d’un homme qui n’a jamais remporté un trophée majeur et qui a été licencié par le Real Betis il y a moins d’un an.

Et la chose la plus triste, du point de vue de cet entraîneur sympathique, éloquent et profondément fondé sur les principes, est qu’il ne peut absolument rien y faire.

À l’extérieur, tout manager de football considérerait la possibilité de gérer le FC Barcelone comme un régal merveilleux, glorieux et unique. À l’extérieur, toute rock star considérerait être invité à devenir le nouveau chanteur principal de Van Halen dans une lumière similaire.

À l’intérieur, les choses peuvent être très différentes. Très différent en effet.

–

Quelques années après son départ du groupe, Gary Cherone a adopté une approche philosophique lorsqu’il a été interviewé par le magazine Rolling Stone à propos de son échec en tant que chanteur principal pour l’un des plus grands groupes de rock du monde.

“En fin de compte”, a-t-il déclaré. “Je vais dire:” Hé, j’étais chanteur dans le puissant Van Halen. “Vous ne pouvez pas m’enlever ça.”

Avant trop longtemps, la seule miette de confort qui reste à Quique Setien pourrait être qu’il peut toujours dire: «Hé, j’étais entraîneur du puissant FC Barcelone. Vous ne pouvez pas me l’enlever. “

En ce moment, il est difficile de voir comment son histoire peut avoir une fin plus heureuse.

