Quique Setin: “Tant que les choses ne sont pas éclaircies, je préfère rester à la maison”

L’entraîneur du FC Barcelone,Quique Setién, a montré l’incertitude de tout le football espagnolen ce qui concerne les plans de retour du concours, car il a précisé que “tant que les choses ne sont pas éclaircies”préfère rester “à la maison” et espère “garantir” qu’il est jouableaucun danger d’arrêter à nouveau.

“Nous voulons tous que le championnat se termine, que la normalité revienne. Il est vrai que vous devez éviter les foules et vous devrez peut-être jouer à huis clos. Comme c’est la situationJe voudrais être assuré qu’il n’y aura pas de problème, la possibilité qu’il y ait une contagion et nous devons rentrer chez nous et nous arrêter à nouveau “, a-t-il dit.

L’entraîneur du Barça a assisté aux micros de Onda Cero ‘El Transistor’ ce dimanche soir et a apprécié la possibilité que le Barça soit champion sans jouer. “Je vois ça compliqué, tant que les choses ne sont pas clarifiées, je préfère rester à la maison.S’il doit être terminé, ce qui me semble le plus normal est de le laisser tel quel, même si je ne me sentirais pas champion de la même manière “, a-t-il déclaré.

En revanche, l’entraîneur du Barça a de nouveau défendu son engagement dans la carrière. “Je pense que je ne suis pas une personne douteuse en ce qui concerne les enfants, je les ai mis à jouer quand je pensais qu’ils pouvaient me donner de meilleures performances que les professionnels que je pouvais avoir. qui voit le Barça et remporter des titres.

“J’ai récemment appris queMessi pourrait résilier son contrat, mais allez, je suis sûr qu’il continuera. Si Messi n’était pas sûr que le Barça a un projet gagnant, il partirait peut-être; mais Barcelone parie toujours sur un projet pour gagner “, a-t-il déclaré.

De plus, Setién a insisté pour que des joueurs commeLautaro ou Neymar sont toujours intéressés par leur qualité, mais a rappelé que la crise des coronavirus laissera une image compliquée. “A propos de l’éventuelle incorporation de certains joueurs, nous parlons, mais en ce moment la situation actuelle va compliquer bien des choses”, a-t-il avoué.

“Il va y avoirde nombreuses équipes en difficulté et nous savons quel scénario nous allons trouver.Ce sont des footballeurs très chers et la situation des clubs va être compliquée. Nous verrons également comment vont les choses avec les contrats au-delà du 30 juin “, a-t-il conclu.

