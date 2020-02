Quoi de neuf, Cecilio? Dominguez, en passe d’être les pires renforts de l’histoire d’Independiente

Atteindre un club comme le renfort le plus cher de son histoire peut avoir avantages (qui sert à vous agrandir et à montrer que vous valez vraiment ce qu’ils ont payé pour vous) et dommages (Vérifiez que vous êtes surestimé et que les critiques ne tardent pas à venir).

Bien que le joueur n’ait aucune responsabilité directe pour les chiffres convenus entre les institutions, sachez que vous serez en partie jugé sur cet article, tout comme Lucas Pratto dans River, qui est venu par fortune et après un début faible, il est devenu une idole du club pour ses objectifs importants, c’est pourquoi il est aujourd’hui classé comme “le renfort le moins cher de l’histoire”.

Cecilio Domínguez a joué son pire match depuis son arrivée à #Independent. Il décidait presque toujours mal et ne revenait presque jamais avec Melluso. Cela a été extrêmement sifflé. Et c’est bien comme ça. Ce ne serait pas loin d’être un remplaçant contre Fortaleza. pic.twitter.com/fUXMC4H6xI

– Juan Ignacio Egido (@ JuanchiEgido18) 23 février 2020

Le cas de Cecilio Domínguez dans Indépendant C’est l’inverse. Les Paraguayens sont arrivés d’Amérique du Mexique en échange de quelques six millions de dollars pour 75%, étant le club le plus cher comme le “Bear”, mais après un début de bon augure et passionnant, il s’est complètement effondré, au point de résister à la plupart des fans de “Red”.

Cecilio ne comprend pas le contexte: il semble qu’il vit dans son monde, sans se rendre compte de la place qu’il occupe dans l’une des équipes les plus importantes du continent.

Il avait des attitudes malheureuses qui prouvent ce que je dis: premièrement, l’expulsion idiote et évitable contre Racing dans le classique Avellaneda dans l’une des défaites les plus honteuses du club de son histoire. Là, Dominguez a montré que sa tête joue un tour aux moments de pression, ce que le professionnel doit corriger au plus vite. Le cor qu’il a donné à Javier García est inacceptable.

Après l’épisode, la possibilité pour le Paraguayen de quitter le club d’Avellaneda a été envisagée, mais finalement elle ne s’est pas concrétisée. Les pâles ne s’arrêtaient pas là: Après avoir terminé la suspension et être retourné à la gymnastique, Cecilio est sorti du changement et ne voulait pas serrer la main de DT Lucas Pusineri, avec une autre attitude irresponsable de votre part.

Si, en plus de tout ce que vous ajoutez, sur les 21 matchs disputés en Super League Domínguez, 19 ont marqué deux buts et deux passes décisives. Il n’y a rien de positif dans l’incorporation des anciens Eagles.

Par des conditions naturelles, vous ne devriez jamais être parmi les pires renforts de l’histoire d’Independiente, mais par contexte, des épisodes se sont produits et concluentJe ne doute pas: Dominguez a été un mauvais investissement du “Rouge”, du moins justifié parmi tout ce qui a fait le club depuis son apparition. Pitoyablement, comme dirait Cecilio …