Radio Formula: Enrique Meza serait choisi par Chivas pour remplacer Luis Fernando Tena

Le Guadalajara Sports Club continue de présenter une opération malheureuse et a encore perdu dans cette Clausura 2020. La défaite qu’il a vécue ce samedi contre la Machine Céleste de la Croix Bleue, où ils ont perdu 2-1 semble avoir empli la patience du passe-temps depuis qu’ils ont hué à la fin du match. Et c’est que le Flock prend cinq matchs sans connaître la victoire. À partir de la date 1, quand ils ont Braves of Juarez, les rojiblancos ne parviennent pas à gagner MX League. De plus, l’élimination doit être ajoutée avant Dorados de Sinaloa dans la Coupe MX ce qui n’a fait qu’aggraver la situation.

Mais cela aurait non seulement rempli la patience des fans, mais de la même directive qui aurait déjà le remplaçant qui remplacerait le toujours technique d’aujourd’hui.

Tel que publié sur le portail de Groupe de formule, Luis Fernando Tena vivrait ses derniers jours en tant que directeur technique de Chivas; et la directive rojiblanca analyserait les substituts tels quels Enrique Meza.

Aussi lors de la diffusion du match ce samedi, en Aztèque, David Medrano a rapporté que José Guadalupe Cruz et Francisco Palencia Ce sont aussi des options pour la gestion technique du Redil.

Pour le moment il n’y a rien d’officiel et Chivas affrontera les Xolos de Tijuana vendredi dans le Stade chaud où il n’a pas réussi à gagner il y a 9 ans. Sa seule victoire a été le 2 septembre 2011.