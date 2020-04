Radomir Antic, ancien entraîneur d’athlétisme, décède à 71 ans

Ancien footballeur et entraîneur serbeRadomir Antic, L’histoire technique du doublé de l’Atletico et qui a également dirigé, entre autres, le Real Madrid et le FC Barcelone,Il est décédé ce lundi à l’âge de 71 ans, a confirmé le club rojiblanco. “Aujourd’hui est un triste jour pour la famille rojiblanca. L’Atlético de Madrid pleure la mort de notre ancien entraîneur Radomir Antic. L’ancien entraîneur rojiblanco est décédé à 71 ans”, indique le communiqué de l’organisation du matelas, qui a rapporté qu’en sa mémoire le drapeau honorant les fans situés dans le Wanda Metropolitano flottera en berne pendant 24 heures.

“Avec le départ d’Antic,la famille athlétique perd un autre des symboles qui ont tout donné pour ce clubsur et hors du terrain de jeu. Du club, le président-directeur général et notre conseil expriment leurs sincères condoléances à toute leur famille et à leurs amis “, déclare l’Atlético.

