Rafa Márquez surprend la quarantaine en chantant «De Música Ligera» (VIDEO)

Source: Instagram rafa_marquez_rm4

Rafa Márquez c’est un historique ancien joueur de football mexicain qui, durant cette quarantaine, s’est consacré à tout penser plus que du football. L’exemple de ce qui précède était le “duo” qu’il avait avec Juan Pablo Sorín, une fois sélectionné ressortissant argentin avec qui il a chantéMusique légère«Par Soda Stereo.

Les événements se sont produits en direct de compte Instagram officiel de l’ancien joueur sud-américain. Dans ce document, le protagoniste a commencé à interroger le Mexicain sur ses expériences dans cette quarantaine qui affecte à la plupart de la planète.

Ainsi, et après quelques minutes de conversation, les footballeurs en question ont commencé à chanter la chanson susmentionnée. Une fois leur chant terminé, ils se souvinrent tous les deux de la dernière fois ils ont partagé la cour dans un match de football.

Márquez et Sorín ils ont en commun leur amour pour lui Barcelone. Il convient de noter que l’Argentin a défendu la chemise Blaugrana tout comme l’empereur aztèque l’a fait. autrefois. En outre, les deux ont convenu de la Coupe du monde en Allemagne 2006.

Rafa Márquez Il a également pris le temps de s’entraîner et de passer plus de temps avec son couple sentimental. Dans cette vidéo, par exemple, le champion de football mexicain est vu avec Lion dans une routine divertissante qui implique exercice et musique.