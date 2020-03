Rafa Nadal balaie Fritz pour conquérir Acapulco

Rafa Nadal Il a déjà dans ses vitrines le 85e titre de sa carrière de joueur de tennis professionnel et le premier de la saison. Le joueur de tennis des Baléares et numéro deux actuel du classement mondial bat incontestablement l’Américain Taylor Fritz à la fin de Open du Mexique en deux sets (6-3 et 6-2).

Nadal avait juste besoin une heure et 14 minutes pour liquider le jeune joueur de tennis de 22 ans et ainsi ajouter son troisième Open du Mexique après ceux conquis en 2005 et 2013.

Nadal et Fritz ils sont allés au jeu sans considération avec le rival. Les deux ont tenu leur service à la première occasion, remportant tous les points pour un début de 1-1 au tableau. Lorsque l’Espagnol était sur le point de réaliser la première pause du match, l’Américain a soulevé deux points pour casser et s’est tenu au décret 2-2.

Les deux étaient même jusqu’à 3-3, bien que Nadal a gagné ses matchs plus confortablement que Fritz. Le jeu s’est poursuivi, l’Espagnol a maintenu son service et a ensuite réussi à casser pour profiter de 5-3. L’Espagnol a profité d’un triple set point pour gagner la première manche en 37 minutes.

Dans le deuxième set, les deux ont continué avec des services constants et après l’égalité de deux matchs, Nadal a réussi la pause pour 3-2. De là, Nadal a tenu le service et s’est dirigé vers remporter la finale la plus confortable des quatre qu’il a jouée à Acapulco.

«La vérité est que je suis très heureux, ça a été une semaine très spéciale pour moi, Chaque fois que je viens à Acapulco, je vais très plein d’énergie«Nadal a dit quand il a remporté son triple championnat.

Rafa se retrouve avec un titre des meilleurs vainqueurs de l’Open de tennis du Mexique qu’ils ont remporté à quatre reprises: l’Autrichien Thomas Muster (1993, 1994, 1995, 1996) et l’Espagnol David Ferrer (2010, 2011, 2012, 2015).