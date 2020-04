Rafa Nadal change la raquette du tablier: “Je suis débordé”

La joueuse de tennis espagnole Rafa Nadal a partagé une vidéo avec ses partisans préparant un gâteau dans la cuisine pendant l’accouchement

Rafa Nadal profite de la quarantaine pour s’améliorer en cuisine. Le joueur de tennis des Baléares a partagé une vidéo préparant une génoise, mais sans oublier le tennis: sa façon de saisir le mixeur en tirant vers l’arrière est largement débattue sur les réseaux sociaux.

«Je suis submergé par le travail à domicile… Il serait plus facile d’être dans le tournoi de Monte Carlo (il a joué cette semaine) pour s’entraîner 3 heures de tennis, mais pour l’instant c’est ce qu’il joue et avec un bon visage. Puis j’ai mis une photo du résultat … Et ce qui a été dit, pour remonter le moral !! », écrivait la joueuse de tennis entre des sourires rieurs.