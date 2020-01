Rafa Nadal – Dominic Thiem: le temps et où regarder en ligne le match de l’Open d’Australie à la télévision

Rafa Nadal est déjà en quarts de finale de l’Open d’Australie 2020 où ce mercredi sera confronté Dominic Thiem. Le match ouvrira la session nocturne de la Rod Laver Arena, pas avant 19h30 en Australie – le 9h30 en Espagne-, et ils le feront en sachant qui sera leur rival en demi-finale, puisque le duel entre Zverev et Wawrinka se clôturera demain au tribunal central de Melbourne Park.

L’affrontement entre deux des meilleures raquettes du monde sera retransmis à la télévision sur la chaîne Eurosport. En outre, il peut être suivi dans OKDIARIO où nous aurons en direct et en ligne ce qui se passe dans ce match de quart de finale entre Rafa Nadal et Dominic Thiem. Les deux ont vu leur visage 13 fois, la plupart sur terre battue, avec un équilibre favorable à l’espagnol par 9-4.

Ce sera la deuxième fois qu’ils s’affrontent sur la voie rapide, le premier de l’Open d’Australie. Il n’y a qu’un précédent dans ce type de surface et c’était en 2018 en quart de finale de l’US Open, où Nadal a remporté l’Autrichien en cinq sets (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 et 7-6) dans un duel qui a duré près de cinq heures. Le numéro un mondial vient après une rencontre difficile et compliquée devant l’un des grands joueurs de tennis et idole locale, Nick Kyrgios.

Rafa a gagné en confiance avec le passage des manches et l’amélioration de son jeu. Avant Kyrgios, il vient de renoncer à un set et a été très ferme avec son service tout au long de l’accident. Maintenant, il devra faire face à un Thiem qui vient de faire appel à Gael Monfils en huitièmes de finale et Taylor Fritz au troisième tour. Bien qu’il ait souffert au deuxième tour contre Alex Bolt contre celui qui avait besoin de cinq manches pour le vaincre.

Ce Nadal vs Thiem, des quarts de finale du premier Grand Chelem de l’année, peut être vu à la télévision à Eurosport à partir de 9h30 – horaire péninsulaire – ce mercredi 29 janvier. Vous pouvez également le suivre en direct et en ligne via le site OKDIARIO où nous vous raconterons tout ce qui se passe, point par point, dans ce Nadal vs Thiem de l’Open d’Australie.