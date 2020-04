Rafa Nadal envoie un message positif aux Espagnols: “Allons-y!”

Rafa Nadal a envoyé un message d’encouragement via les réseaux sociaux à toute la population espagnole, qui est confinée par la crise des coronavirus.

Rafa Nadal, une référence dans le sport espagnol, a souhaité envoyer un message d’encouragement à l’ensemble de la population via les réseaux sociaux. «Des moments difficiles, mais il reste moins. Aujourd’hui, j’ai essayé de faire un changement, d’être positif et comptez les jours qui passent car il en reste moins. Salutations à tous et allons-y », a déclaré le joueur de tennis des Baléares dans une vidéo.