Rafa Nadal fait ses débuts avec la victoire contre Shapovalov au Mutua Madrid Open Virtual 2020

Rafa Nadal a fait ses débuts avec une victoire contre Denis Shapovalov au Mutua Madrid Open Virtual Pro, le tournoi caritatif qui a débuté ce lundi 27 et qui a la participation de certaines des meilleures raquettes du circuit masculin et féminin. L’Espagnol a remporté la victoire (4-3) en onze minutes et sauvé le visage de la Marine après les défaites de David Ferrer contre Diego Schwartzmann et Carla Suárez contre Belinda Bencic lors de la première journée de la phase de groupes.

Du canapé et à la maison, mais avec la même concentration et passion que sur la piste. Rafa Nadal a pris les commandes pour démarrer du bon pied au Mutua Madrid Open Virtual Pro, une initiative caritative lancée par le tournoi de Madrid pour aider les joueurs de tennis les plus défavorisés et qui allouera également 50000 euros à la Banque alimentaire de Madrid.

Le tirage au sort a produit une confrontation de Rafa Nadal contre Denis Shapovalov, avoué amoureux des jeux vidéo, lors du premier match du joueur de tennis espagnol dans ce Mutua Madrid Open Virtual Pro. Le dernier duel entre les deux avait eu lieu précisément à la Caja Mágica, en finale de la Coupe Davis 2019, il y avait donc un peu de vengeance chez le Canadien.

Le match a été très serré, Shapovalov a montré qu’il est un joueur et a obtenu de grands points, mais Nadal a été facile et a pris des points sur la base de coups mortels sur la piste comme son entraînement parallèle et son revers. Avec une égalité maximale de 3-3, le duel est allé au bris d’égalité, à quel point Nadal a relevé la barre et a fini par clore le match pour ajouter leur première victoire dans cette phase de groupes.