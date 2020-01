Rafa Nadal: “Je sens le ballon trop lourd et je ne peux pas blesser l’adversaire”

Rafael Nadal a gagné au deuxième tour de l’Open d’Australie contre l’Argentin Federico Delbonis en trois sets (6-3, 7-6, 6-1), et est déjà au troisième tour du Grand Chelem, où son compatriote et ami Pablo Carreño l’attend.

Le joueur de tennis espagnol était heureux de la victoire après le match, bien qu’il ait reconnu que les conditions qu’il rencontrait à son retour au tournoi australien Ils ne sont pas idéaux pour montrer votre meilleur tennis.

Rafa n’est pas du tout à l’aise avec le ballon ou la piste: «Quand on joue avec des balles neuves c’est vrai qu’elles sont rapides, mais après six ou sept coups, il devient très lourd et la piste peut être un peu plus lente que d’habitude, et cela influence le ballon ».

Malgré cet inconfort dont il souffre, Nadal est conscient qu’il peut s’améliorer et s’adapter “au quotidien au mieux”, mais cela pourrait être un problème: “Avec cette balle, je ne peux pas blesser l’adversaire«.

Federico Delbonis a été dépassé par l’Espagnol en trois sets, mais dans le second il a compliqué les choses pour un Nadal qui l’a emmené au tie-break. Le majorquin ce n’était pas très bien dans le reste, et a raté 17 de ses 20 balles de rupture, et a admis que “en accumulant des opportunités et en ne profitant pas d’eux, vous savez que votre adversaire gagne en confiance et cela peut influencer le jeu.”

Le détail du jeu était l’énorme geste de Nadal après avoir donné une balle forte sans intention à un garçon de balle de jeune âge. L’Espagnol l’a embrassé sur la joue en guise d’excuses. Après le match, il a reconnu qu’il avait peur: «Le ballon allait vite et il lui est allé directement à la tête. La larme est tombée un peu mais la fille est phénoménale. Il a enduré le gars d’une manière fantastique et en est un exemple », a-t-il conclu.