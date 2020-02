Rafa Nadal ne donne pas d’option à Kecmanovic et continue à Acapulco

Rafa Nadal continue avec une étape ferme Acapulco. Le numéro deux mondial s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi mexicain après s’être débarrassé du Serbe, Miomir Kecmanovic, de 20 ans et numéro 50 de l’ATP. Son prochain adversaire sera le sud-coréen Soon Woo Kwon, dans un autre duel sans précédent sur le circuit. L’Espagnol suivre avec des options pour récupérer le numéro un, mais cela ne dépend pas de lui: si Djokovic remporte son prochain match à Dubaï il devra reporter la lutte pour le trône.

«Je me suis beaucoup amélioré, je suis très content du niveau», Rafa Nadal a déclaré après avoir remporté le premier croisement entre les deux Miomir Kecmanovic, ATP numéro 50, à son deuxième match à Acapulco (6-2, 7-5). Les Baléares avaient déjà montré un bon niveau dans le match face à son compatriote Pablo Andújar, dont il s’était débarrassé en deux sets (6-3 et 6-2). Le Manacor était inquiet s’il aurait suffisamment de temps de récupération depuis le match prolongé jusqu’à une heure du matin. “Il est trop tard, j’espère être récupéré demain”, a déclaré l’Espagnol lors de la conférence de presse. Son prochain adversaire en quart de finale sera le sud-coréen Soonwoo Kwon, 22 ans et 76e ATP.

Un œil sur Djokovic dans la lutte pour le numéro un

Ce tournoi de Acapulco sert Rafa Nadal retrouver des sensations et améliorer son niveau après un début de saison où il a suscité certains doutes avec les défaites face à Goffin et Djokovic en ATP Cup et devant Thiem à Melbourne. Mais le tournoi mexicain est aussi la première occasion pour Manacor de récupérer le numéro un.

En espagnol, il est obligé de gagner à Acapulco, mais il ne dépend pas de lui-même. Si Djokovic dépasse les quarts de finale de Dubaï contre Khachanov, pas même une conquête des terres mexicaines ne permettrait à l’élève de Carlos Moyá de récupérer le trône du tennis mondial.