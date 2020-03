Rafa Nadal réorganise son emploi du temps à cause du coronavirus

Rafa Nadal Il a partagé avec ses followers son nouvel agenda après l’annulation des tournois de la tournée américaine et la saison de terre battue pour le coronavirus. Les îles Baléares attendent de savoir ce que les organisateurs de Wimbledon déterminent si l’événement est reporté ou si le Grand Chelem anglais rejoint la longue liste de tournois annulés par la pandémie.

L’incertitude quant à son avenir plane également sur l’esprit de Rafa Nadal. Le joueur de tennis espagnol a partagé avec ses partisans une mise à jour de son calendrier une fois que toute la saison de terre battue a été annulée, à l’exception de Roland Garros, qui, non sans controverse, a choisi de reporter le tournoi à septembre. Pour l’instant, l’ATP a officiellement annulé tous les tournois jusqu’au 7 juin, date qui pourrait être révisée en fonction du déroulement des événements.

«Ce sont / étaient / seront? tournois cette année. Pour l’instant nous sommes ici », Rafa Nadal a déclaré dans un message sur ses réseaux sociaux avec lequel il partageait son incertitude avec ses milliers de followers. Jusqu’ici en 2020, Nadal a participé à l’ATP Cup, à l’Open d’Australie et à Acapulco, remportant le trophée dans ce dernier. Les Baléares prévoyaient de participer à six autres tournois annulés par le coronavirus: Indian Wells, Montecarlo, Barcelone, Madrid, Rome et Tokyo 2020.

Roland Garros et l’US Open Ce sont, pour l’instant, les tournois qui figurent à l’agenda de Majorque et auxquels il semble avoir le plus d’espoir de pouvoir jouer, alors qu’il quitte Wimbledon et Shanghai, dont les organisateurs n’ont pas encore décidé quoi faire, en attendant. Dans le cas du tournoi de Londres, prévu fin juin, ils ont annoncé qu’ils décideront la semaine prochaine s’il peut être joué à une nouvelle date ou s’il doit être annulé.