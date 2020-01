Rafa Nadal – Thiem: un héroïque Nadal succombe à son héritier Thiem dans un grand match

L’Australie est terminée pour Rafael Nadal. Le joueur de tennis de Manacorense a mis un terme à sa participation au premier Grand Chelem de la saison après avoir cédé en quart de finale, dans un match effréné et extraordinaire de niveau et d’émotion, dont il est pour beaucoup l’héritier du circuit. Dominic Thiem sera l’adversaire de Zverev en demi-finale après avoir bloqué (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) au numéro un avec un déploiement physique d’une autre planète, accompagné d’une dose de détermination qu’il n’a pas pu égaler un Rafa héroïque dans les moments clés d’un grand match qui dit au revoir à Melbourne avec les honneurs du crack. Nadal a tout donné sur la Rod Laver Arena, mais ce n’était pas suffisant pour rester en vie dans le tournoi.

Le début de Nadal pour le reste, une des clés du jeu, était loin d’être porteur d’espoir. Dans les trois premiers matchs, le manacorense n’a pu ajouter qu’un point avec Thiem au service, ce qui était complètement antagoniste de ce qui allait se passer juste après. Un court du joueur de tennis autrichien a permis à Rafa de rester avec 5-3 à la lumière, pratiquement sans manger ni boire, et de signer le premier tour du match.

Le propre service avait jusque-là soutenu Rafa devant un Thiem beaucoup plus concentré sur l’attaque et réussi dans ses tirs, mais il ne pouvait pas avec le mur de Manacor. Ce mur, cependant, allait rouvrir une porte pour s’échapper, comme cela s’est produit au deuxième tour avec Kyrgios. Sans s’attribuer le mérite du jeu de Dominic, Nadal a encore une fois donné à son rival la possibilité de ne pas quitter le plateau et ce, pas exactement à court de puissance et de qualité, a accepté l’offre de mettre les planches à la lumière d’une première manche qui partait désespérément au tie-break.

Rafa avait surmonté le coup d’être vainqueur et de ne pas pouvoir fermer le set, mais encore une fois, après avoir commencé à gagner, son service l’a quitté au moment clé, permettant le deuxième retour de la journée, est plus court mais aussi plus décisif, pour un Thiem qui a célébré sa domination, cet irrémédiable oui, sur la première manche d’un jeu effréné.

Agacé par ce qui s’est passé, mais n’a jamais démissionné, Nadal a sorti son meilleur match du match avec un bonus d’agressivité qu’il a raté dans les moments décisifs du début. Rafa n’était pas disposé à céder facilement à l’adversité et en devenant fort par le bas, il n’a pas abandonné la polyvalence de son jeu contre la plus grande puissance de Thiem par le bas. Encore une fois, un ralentissement dans le jeu de l’adversaire a été profité par Rafa, qui a soulevé le public du Rod Laver avec une pause qui présageait l’égalité à la lumière après le deuxième tour.

L’histoire se répète … contre Nadal

Le 5-3 du premier tour allait cette fois devenir un 4-2, également favorable à Nadal et cette fois avec un peu plus de points que Thiem dans le jeu, mais la remontée attendue du niveau de son rival n’a pas encore été contrée par les Baléares, qui ont donné son avantage pour le deuxième set consécutif et d’une certaine manière, même si cela semble répétitif, il a de nouveau lié le vainqueur du deuxième set à une mort subite.

Le deuxième tie-break allait avoir un départ différent de son prédécesseur, Thiem dominant avec une poigne de fer et des coups magistraux contre un Nadal à la merci de l’Autrichien, mais qu’il allait attirer des forces de faiblesse pour le ramener 4-0 et sortir la tête devant Domi, mi-génie et mi-chance, signera le deuxième set pour continuer le leadership incontesté dans un match extraordinaire de forme et de fond.

Nadal était sur la toile alors que beaucoup d’autres avaient déjà renoncé aux coups énormes subis au combat, terriblement moralement et physiquement. Avoir un physique et technique doué devant lui dans sa plus grande splendeur et avec le sort de son côté n’était pas facile, mais Rafa n’allait pas baisser les bras avant le dernier ballon, dehors dans une demi-heure ou le lendemain. Les premiers matchs du troisième set ne se sont pas accompagnés d’une débâcle numéro un, mais de la solidité et de la croyance en une victoire utopique que seul Nadal peut réaliser dans ces situations.

Thiem, quant à lui, a continué d’afficher un niveau de jeu exceptionnel et extraordinaire en termes de spectacle. La tactique de Rafa ne mentait pas au joueur de tennis de Wiener Neustadt, ferme à tout moment et distribuant le jeu à un niveau supérieur depuis le bas de la piste, où l’effet de sa droite et du marteau qu’il a dans le sens inverse a fait la différence.

Rafa fait la différence pour rester en vie

Ainsi, l’égalité au troisième tour a fait que la décision a été suspendue par un fil, les deux joueurs se tirant au service et sans proposer trop d’opposition dans le reste. Les niveaux de jeu de Nadal emportant les moments de décision étaient vraiment élevés et bien que la situation soit limitée, Nadal est toujours Nadal au moment de ne pas baisser les bras. La récompense, clairement méritée, était de venir dans un match qui a accumulé toute la détermination qu’il avait précédemment manquée. Nadal l’a emporté dans le troisième set et a laissé le jeu ouvert, au moins une heure de plus.

L’arreón numéro un du monde allait avoir une continuité dans le quatrième set avec deux balles de rupture dans le deuxième match qui, néanmoins, allaient trouver réponse, encore une fois magnifique dans les jambes de Thiem. Dominic, et était déjà une constante dans le match, il n’allait pas pardonner dans le suivant, prenant de l’avance pour la première fois dans un set avec une pause qui s’approchait de lui et beaucoup pour le match.

L’inertie avait changé après le troisième set et était de nouveau placée du côté d’un Thiem plus frais et sans aucune perte de moral en continuant à se battre pour la victoire. Les plus de trois heures qui ont décoré le duel ne semblaient pas telles selon le niveau physique imposé par les deux, avec un point d’accélération dans la marque des coups de la maison de Dominic, qui contrairement à Rafa dans le premier et le deuxième set se consolidait la rupture avec son service, une autre des armes de destruction massive d’un joueur de tennis total.

Honneurs pour Rafa, gloire pour Thiem

La force de Thiem, associée à une dose de chance qui a complété une performance de haut niveau, a finalement déchaîné Rafa. L’Espagnol, dans un nouveau raccourci, a empêché Dominique d’ajouter une deuxième pause, mettant une pause dans un résultat qui restait entre les mains du service et à droite du numéro 5 de l’ATP.

Comme dans le reste du jeu, le magnifique catalogage s’est séparé de Thiem dans des moments chauds que Rafa n’a pas su résoudre dans le premier et le deuxième set, mais Dominic n’a pas non plus pu clore un match qui s’est allongé sous un nouveau nager, un autre miracle qui a noué un match qui était sur la bonne voie en premier et a perdu mille fois plus tard. Le début du retour des comebacks, oui, devait être endossé lors du troisième tie-break de la journée pour être validé.

Encore une fois avec avantage, cette fois minime dans la lumière, le service a quitté Rafa lorsque son jeu avait atteint un plafond qui ravissait un public renversé par les Espagnols. Lors de la troisième tentative de clôture du jeu et après deux nouveaux miracles marquant la maison de l’idole espagnole, Thiem n’allait pas manquer de renvoyer, avec les honneurs de super-héros, un magnifique Nadal qui malgré l’héroïque n’a pas pu boucler un come-back qui il dit au revoir à l’Open d’Australie … et qui sait si c’est le numéro un.