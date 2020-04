Rafael Lebrija accuse les dirigeants de la FMF d’avoir lancé un marteau

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a10

Rafael Lebrija a accusé les dirigeants de la Fédération mexicaine de football de porter un grand coup après avoir décidé de faire disparaître la Liga de Ascenso. Quelle est l’urgence? Voulez-vous profiter de la situation? Parce que ça ressemble à ça, très mal fait! Nous devons attendre, ce n’est pas le moment de prendre des décisions d’aucune sorte. Calme toi! Il y a des priorités. La bonne chose à faire est d’attendre que l’urgence sanitaire soit passée, a-t-il déclaré avec insistance.

Lundi, une vidéoconférence a eu lieu entre les propriétaires du soi-disant circuit d’argent, qui comprenait Enrique Bonilla, chef de la Liga Mx de la Fédération mexicaine de football, et cela s’est avéré lors d’un vote qui s’est terminé 7-5 (une autre version dit 8-4 ) Ils ont décidé de mettre fin au tournoi Ascent, ainsi qu’à la disparition de ce circuit, mais ce n’est que ce mardi qu’une déclaration officielle a été publiée:

Nous reconnaissons qu’Ascenso Mx était déjà en cours d’évaluation et que les conditions sanitaires et économiques actuelles nous obligent à rechercher des solutions. Il ajoute qu’il est prévu de créer une ligue tournée vers l’avenir et “une fois la nouvelle” Ascent Mx “structurée”, les accords seront annoncés. Parallèlement, il promet de respecter les engagements financiers envers les employés, fournisseurs et joueurs actuels.

Lebrija a critiqué les précipitations et a fait remarquer que «ce n’est pas le moment de décider, car dans ce cas et suivant la tendance, puisqu’ils déclarent que Cruz Azul n’est plus champion de la ligue ou quoi que ce soit, c’est pareil! Tout aussi absurde. Nulle part dans le monde rien n’est décidé tant que nous ne voyons pas le terrible voile de la pandémie passer. Personne n’a rien dit dans les ligues européennes ou dans la ligue des champions.

“Je ne vois pas pourquoi prendre des décisions opportunistes et perfides, supprimer la promotion pour qu’ils aient six années confortables et médiocres sans descendance? C’est profiter des circonstances! Ils affectent le travail et les projets des équipes de la Division Promotion. J’insiste, le mieux est de laisser passer la crise sanitaire, puis de se réunir, d’analyser, de voir les raisons que chacun utilise et de prendre des décisions.

Pour l’instant, nous nous tenons tous à la maison pour empêcher le coronavirus de se propager et le seul qui va dire quand nous pourrons revenir à la normale est l’épidémie elle-même, a-t-il souligné.

Pendant ce temps, Alejandro Vela, un joueur des Venados de Yucatán, a déclaré au portail Televisa que la disparition de l’Ascension affecterait de nombreuses personnes. “Cela me fait mal pour les manières et pour les autres joueurs qui vivent au jour le jour et qui se retrouvent sans emploi (…) et dont la carrière va se terminer à cause des décisions de personnes qui n’ont jamais été sur un terrain.”

Il a ajouté qu’il se joue avec l’argent des entrepreneurs qui ont travaillé dur et investi dans l’espoir de progresser. Au final, il semble que ce soit pour en protéger quelques-uns. Il a noté que son frère Carlos Vela (joueur MLS) est conscient et a laissé entendre que ce type de choses ne revient pas au football mexicain. D’autres joueurs de la Promotion ont également reproché la mesure via leurs réseaux sociaux, ainsi que l’entraîneur Roberto Hernández de l’équipe Correcaminos.

