Rafael Nadal a cassé l’arbitre après une violation de temps

Rafael Nadal célèbre son temps sur le terrain avec plusieurs rituels d’avant-match et de pré-service qu’il insiste pour l’aider à se concentrer. Parfois, cela met ses adversaires à rude épreuve, et d’autres fois, l’arbitre de chaise le cite pour une violation du temps.

Et dans sa défaite bouleversée lors des quarts de finale de l’Open d’Australie contre Dominic Thiem, il a eu quelques échanges tendus avec l’arbitre de chaise, Aurelie Tourte, au sujet de prendre son temps pendant le match tendu dans la chaleur torride. (Les températures ont poussé de 90 degrés à Melbourne mercredi, bien que leur match ait commencé dans la soirée.)

Dans le premier set, Nadal – dont la seule victoire à l’Open d’Australie a été en 2009 – a estimé qu’il était pressé et n’avait pas assez de temps pour se refroidir, malgré les climatiseurs attachés aux bancs des joueurs, comme le site d’information australien News.com .au noté.

Essayant d’expliquer sa frustration claire, Nadal a déclaré à Tourte (qui n’est pas montré dans le clip ci-dessous), via Nine’s Wide World of Sports, qui diffuse le tournoi en Australie:

«C’est comme si j’étais sous la douche», pouvait-on entendre Nadal dire au micro du court.

“Je ne peux pas y arriver aussi facilement.”

Mais le crachat le plus notable avec l’arbitre de chaise est venu un peu plus tard.

Après que Nadal ait perdu le premier set dans un bris d’égalité, il était en avance de 3-2 dans le deuxième et il a servi lorsque Tourte l’a cité pour une infraction de temps pour avoir pris plus de 25 secondes avant de servir. Cependant, le bœuf de Nadal avec cela était que le point précédent que lui et Thiem avaient joué était un long rassemblement de 19 tirs, et il a soutenu que Tourte aurait dû utiliser sa discrétion pour démarrer le chronomètre plus tard qu’elle ne l’a fait pour leur donner une pause.

Se disputant avec elle, Nadal a qualifié son appel de violation de temps de “stupéfiant” après le point qu’ils venaient de jouer et a dit: “Vous n’aimez pas le bon tennis.”

Puis dans le quatrième set – Thiem était en place, deux sets à un, et au service – Nadal a pris un moment pour enquêter sur l’endroit où la balle de Thiem a frappé avant de contester. Il l’a finalement contesté et Tourte l’a rejeté en disant: «Il est trop tard, Rafa.»

Il s’est avéré que si le défi avait été autorisé, Nadal aurait quand même eu tort. Mais les diffuseurs australiens semblaient aussi déconcertés par la décision de Tourte sur celui-ci.

Ces échanges tendus avec l’arbitre de chaise font suite à des incidents antérieurs à l’Open d’Australie avec Nick Kyrgios recevant une violation de temps et qualifiant l’arbitre de «stupide», et Roger Federer recevant un avertissement d’obscénité pour avoir maudit en allemand.

