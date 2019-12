Rafael Nadal insiste sur le fait que battre le record de Roger Federer n'est PAS une motivation pour lui

Rafael Nadal a une nouvelle fois insisté sur le fait que battre le record du Grand Chelem de Roger Federer n’était pas une motivation majeure pour lui.

La rivalité entre Nadal et Federer a été emblématique, la paire verrouillant les cornes au sommet du tennis masculin depuis plus d'une décennie.

Actuellement, Federer a 20 titres majeurs à son actif avec Nadal, cinq ans son cadet, un derrière sur 19.

Gagner cette course en particulier n'est pas quelque chose à quoi il pense, dit-il.

"Je ne peux pas dire oui parce que honnêtement, je travaille simplement sur mon journal intime", a déclaré Nadal aux journalistes à Dubaï avant les championnats du monde de tennis de Mubadala.

«Je dois faire mes choses de la meilleure façon possible et ensuite me donner des chances de continuer à être compétitif au plus haut niveau possible.

«Donc, si cela se produit, tant mieux, sinon, je viens de donner le meilleur de toute ma carrière pour être dans la position que je suis aujourd'hui.

«Et bien sûr, augmenter le nombre de 20, ou égaliser 20 serait quelque chose d'étonnant, mais je ne peux pas me plaindre du tout.

«Je suis super content de la façon dont je mène ma carrière de tennis, j'ai donné le meilleur de moi-même tout le temps et je suis fier de la façon dont j'ai travaillé et de la façon dont j'ai apprécié le tennis pendant toutes ces années.

«Donc, je crois vraiment et j'espère vraiment pouvoir continuer à avoir la chance de continuer et de m'amuser tout en me donnant des chances de concourir au plus haut niveau.»

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.