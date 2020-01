Raheem Mostert se souvient des coupes dans la NFL et les utilise comme motivation

À présent, vous connaissez la légende de Raheem Mostert après ce qu’il a fait aux Packers de Green Bay dimanche.

Au cas où vous ne le feriez pas, voici un résumé du chemin parcouru par les 49ers de San Francisco avant de courir pour 220 yards sur 29 portées et de marquer QUATRE fois pour décrocher une place au Super Bowl: l’ancien Purdue RB n’a pas été rédigé et a signé avec le Philadelphia Eagles en 2015. Il a été éliminé, ajouté à leur équipe d’entraînement, puis il a fini par rejoindre les Dolphins de Miami, les Ravens de Baltimore, les Browns de Cleveland, les Jets de New York, les Bears de Chicago et a fini par rejoindre l’équipe d’entraînement des 49ers avant de se séparer et de signer. un contrat de 8,7 millions de dollars sur trois ans au cours de l’intersaison 2019.

Maintenant, il est le meneur d’une équipe du Super Bowl. Et il n’a certainement pas oublié les torts. Il a dit après le match de championnat NFC qu’il regarde les dates de ces six fois où il a été coupé par ces équipes avant chaque concours:

Cela me rappelle que Draymond Green se souvient de tous les noms des joueurs pris devant lui lors du repêchage de la NBA. Très bonne motivation, je dirais.

