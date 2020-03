Raiders et Jaguars prévoient de grands pas pour le repêchage de la NFL 2020

Raiders et Jaguars prévoient de grands pas pour le repêchage de la NFL 2020

Les Raiders de Las Vegas et les Jaguars de Jacksonville prévoient de grands pas pour le repêchage de la NFL 2020.

Selon Matt Miller de Bleacher Report, les deux organisations cherchent à faire bouger les choses un peu avant avril.

“Je dirais que c’est peu probable, mais vous ne pouvez jamais rien exclure en ce qui concerne Jon [Gruden]», A déclaré un initié.

«Il aime les quarts-arrière et pense qu’il peut tirer le meilleur parti de chacun d’eux. Cela me surprendrait-il s’il tombait amoureux de Jordan Love ou de Justin Herbert et faisait un geste pour les obtenir? Pas du tout. “

Un autre initié pense que Jacksonville pourrait également faire un pas.

“Rappelez-vous quand [Dave] Caldwell a choqué tout le monde et a rédigé Blake Bortles? Évidemment, ce n’était pas un bon choix, mais c’est l’un des MJ les plus secrets du football.

“S’il veut un quart-et je pense que beaucoup de leurs mouvements le montrent-alors personne ne le saura jusqu’à ce qu’il exécute un échange pour en obtenir un.”

Le repêchage de la NFL 2020 devrait commencer le 23 avril.

En relation: Alabama Star fait la prédiction de Tua Tagovailoa