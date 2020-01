Raiders signant Jameis Winston? – Jeu 7

Raiders signant Jameis Winston?

Les Raiders signent-ils Jameis Winston cette intersaison?

Ce n’est un secret pour personne que l’entraîneur-chef Jon Gruden n’est pas un grand fan de son quart-arrière actuel, Derek Carr.

Cela dit, ses options sont limitées.

Selon toute vraisemblance, la rédaction d’un quart recrue signifie que le poste évoluera au cours des deux à trois prochaines années. Échanger pour une présence d’ancien combattant serait difficile car cela coûterait cher en termes d’actifs.

Alors, que peuvent faire les Raiders pour mettre à niveau le quart-arrière?

À quoi pourrait ressembler la situation de départ QB dans la NFL en 2020 si Tom Brady quittait la Nouvelle-Angleterre? Je regarde comment les dominos pourraient tomber dans une année de possible mouvement QB sans précédent: https://t.co/xsZtseWLYc

– Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) 22 janvier 2020

Selon l’initié de CBS Sports NFL Jason La Canfora, ils pourraient simplement faire venir Winston.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont montré très peu d’intérêt à ramener Winston, il semble donc disponible pour tous ceux qui veulent payer pour lui.

Les Raiders pourraient-ils être cette équipe?

La Canfora semble le penser.

“[Gruden] veut quelqu’un qui soit plus disposé à le lancer dans le champ et à faire de gros jeux », a-t-il écrit.

“Winston ressemble juste à un Raiders QB, non? Quel ajustement parfait pour Vegas.

«Pourriez-vous lui donner un contrat de 2 à 3 ans, un peu comme une situation de bridge, et aussi recruter quelqu’un comme Jordan Love? Probablement », a-t-il poursuivi.

“Gruden aime un défi et cajoler les choix de Winston se qualifie certainement.”

Mis à part Winston, les Raiders ont également été liés à Marcus Mariota.

L’ancien quart-arrière des Titans du Tennessee est un agent libre cette intersaison et aurait probablement intérêt à venir à Las Vegas en tant que remplaçant s’il y a une opportunité de gagner le travail de départ plus tard.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Tom Brady pourrait avoir un certain désir de rejoindre Mark Davis and Co. à Las Vegas, mais il n’a pas encore confirmé ou démenti ces rumeurs publiquement.

D’une manière ou d’une autre, cela ressemble aux jours de Carr alors que le quart-arrière des Raiders est numéroté. Qui il sera remplacé est quelque chose à surveiller dans les prochains mois.

