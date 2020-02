Raiders va signer Tom Brady, échanger contre Stefon Diggs?

Après avoir déménagé à Las Vegas, Mark Davis et son organisation cherchent à faire sensation.

La saison dernière, les Raiders ont terminé avec un dossier de 7-9 qui était en fait meilleur que ce que la plupart des gens attendaient. Compte tenu de leur apparence en 2018, la plupart pensaient que l’équipe de Jon Gruden aurait du mal en 2019.

Au lieu de cela, l’équipe s’est absolument illustrée pour la première moitié de la saison. Malheureusement, les choses se sont effondrées à la fin de l’année, les Raiders perdant cinq de leurs six dernières sorties.

Maintenant, tous les regards sont tournés vers 2020.

Gruden n’a pas caché qu’il n’est pas un grand fan de son quart-arrière de départ actuel, Derek Carr.

Et il est facile de voir pourquoi.

Carr a une très bonne ligne offensive avec laquelle il n’a pas fait grand-chose au cours des deux dernières saisons.

Les Raiders ont abandonné le sixième taux de sacs le plus bas en 2019, et pourtant Carr n’a jamais semblé avoir assez de temps pour effectuer un bon lancer.

De plus, malgré des armes comme le recrue Josh Jacobs et l’ailier rapproché Darren Waller à sa disposition, Carr n’a jamais semblé à l’aise dans l’offensive.

Avec tout cela à l’esprit, un récent rapport de l’initié ESPN NFL Adam Schefter ne devrait pas être un choc.

Selon Schefter, si Brady choisit de quitter les New England Patriots, Las Vegas jouera un rôle sérieux pour lui.

Il y a environ un mois, Davis et Brady ont été vus conversant lors d’un événement de l’UFC. Les deux hommes ont prétendu qu’il s’agissait simplement de bavardages innocents, mais qui sait ce qu’ils faisaient vraiment.

Brady est un agent libre sans restriction cette intersaison et il envisagerait sérieusement de changer.

Les Chargers de Los Angeles, les Dolphins de Miami, les Titans du Tennessee et les Colts d’Indianapolis devraient tous jouer un rôle pour ses services.

S’il finit par choisir les Raiders, Brady voudra de l’aide pour le rejoindre.

C’est là que Diggs entre en jeu.

Diggs n’a pas caché qu’il voulait quitter les Vikings du Minnesota. Bien que lui et l’organisation aient pu arranger les choses à temps pour faire un match éliminatoire à la fin de la saison en 2019, le mauvais sang qui a existé pendant une grande partie de la saison continue d’être là.

Alors que le fiasco d’Antonio Brown a manifestement laissé un mauvais goût dans la bouche de la direction lorsqu’il s’agit de dépenser des actifs sur des récepteurs larges prima donna, la chance d’associer Brady et Diggs est trop belle pour la laisser passer.

Diggs n’a que 26 ans et est verrouillé en place jusqu’en 2023. Il serait un ajout formidable à la liste offensive de Las Vegas et serait immédiatement l’un des trois meilleurs récepteurs larges avec lesquels Brady a jamais joué.

Entre son âge et ses compétences, même si l’expérience Brady ne fonctionne pas, les Raiders seront probablement en mesure de le retourner à quelqu’un d’autre sur la route.

L’année dernière, Diggs a amassé 1 130 verges de réception – la deuxième fois consécutive qu’il a dépassé 1 000 verges dans les airs.

Si les Raiders veulent vraiment faire sensation et faire de grandes choses à Las Vegas, l’organisation doit être audacieuse.

Et il n’y a vraiment aucun mouvement plus audacieux qui puisse être fait que d’essayer de recruter Brady et d’échanger pour Diggs au cours de l’été.

