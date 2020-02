Rakitic et Busquets se plaignent de la mauvaise planification de la saison de Barcelone

L’équipe du Barça a égalisé à Naples (1-1) le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions et à la fin de la rencontre, les deux milieux de terrain ont assisté aux médias et envoyé un message à la direction sportive du club.

Le vestiaire du FC Barcelone commence à être fatigué de la direction sportive du club. Si c’est Leo Messi qui a fait le premier pas et exprimé son malaise avec Eric Abidal, c’est maintenant Ivan Rakitic et Sergio Busquets qui ont suivi le parcours initié par leur capitaine.

À la fin du match contre Naples, Sergio Busquets a fait une déclaration pour la Movistar Champions League et a lancé la première fléchette de la nuit: “Nous ne sommes pas une très grande équipe, la planification a malheureusement été ainsi.”

“Nous aimons jouer plus à l’intérieur, nous avons des joueurs plus importants à l’intérieur … Nous savions que nous étions à risque face au retour avec moi et avec Semedo, nous avons également eu l’expulsion de Vidal. Dans la première partie, ils étaient frais et ont a soulevé une ligne de quatre et une autre de six. Nous avons essayé, cela ne pouvait pas être et dans une action de malchance, ils nous ont mis 1-0 dans un glissement de Junior, ils ne le méritaient pas “, a ajouté Busquets.

Mais cela n’allait pas être la seule fléchette de la nuit pour Abidal et compagnie. Plus tard dans la zone mixte, c’est Iván Rakitic qui a critiqué la planification de la main-d’œuvre: “Nous avons une main-d’oeuvre courte, mais cela était déjà connu des responsables. La solution est ce qu’elle est. Ceux d’entre nous qui vont unir leurs forces parce que nous avons un parti très important sur le chemin du retour. “

“Nous savions que ça allait être très difficile, il est difficile de jouer contre une équipe qui ferme autant. Ils ont fait une erreur et ils ont marqué. Avec très peu, nous sommes punis très durement. Il est difficile d’attaquer une équipe qui est enfermée avec onze joueurs. Nous devons avoir beaucoup confiance et bien préparer le retour. Je suis convaincu que nous aurons un grand match à Barcelone “, a conclu le Croate.

Et c’est que Barcelone a manqué de troupes pour le match retour au Camp Nou. Sergio Busquets a vu un carton jaune et doit terminer le cycle de pénalité pendant que Arturo Vidal a été expulsé et peut ne pas être disponible pour ce match. Ces deux revers ont ajouté aux pertes que l’équipe a déjà et au doute de Gérard Piqué qui s’est retiré avec malaise faire qu’en principe Setién n’a que 12 joueurs de la première équipe disponibles pour le match retour.

