Rakitic explose à Barcelone à Ninguneo

L’histoire de Rakitic et le Barcelone Il a craqué cette saison. La gestion de son rôle dans le club par Ernesto Valverde Au cours de cette première étape de la saison, il se sentait très mal avec le Croate, pratiquement séparé de l’équipe sans raison apparente. Son départ semblait une question de temps et de la direction du club son départ était envisagé et même son inclusion dans l’un des transferts envisagés.

Au cours de cette saison, il est venu exprimer qu’il se sentait “triste” pour tout ce qui lui arrivait dans les vestiaires à cause du manque de minutes: «Comment pouvez-vous en profiter? Jouant au foot. Et c’est comme je le dis plusieurs fois, comment se sent ma petite fille quand tu lui prends un jouet? C’est triste. Eh bien, je ressens la même chose ils ont pris mon ballon«.

Avec l’arrivée de Quique Setién et la fermeture du marché semble que sa situation a légèrement changé et qu’il revient en force dans les rangs des culés bien que le Croate n’oublie pas tout ce qui s’est passé ces mois-ci. Après la victoire contre Levante ce dimanche, Rakitic Il s’est aventuré interrogé par un départ hypothétique en janvier dernier: «Il y a des choses que je n’ai pas aimées. Les gens qui prennent des décisions le savent et nous le savons. Nous ne sommes pas là pour rire ou faire des blagues. Le meilleur pour le club doit être le meilleur pour nous. J’ai essayé d’accepter les choses et maintenant je veux en profiter ».

Le Balkan a été dur avec la gestion du club autour de lui, la chose exposée qui était à ses débuts et même l’étranger au sport qui est devenu cette saison, malgré cela, il veut «Tournez la page» dès que possible. «Travaillez de la meilleure façon possible. Et je veux que mes collègues, techniciens et passe-temps sachent que je suis à cent pour cent. Je n’ai pas aimé plusieurs choses, mais ce n’est pas le moment d’en parler«Condamné Rakitic Cela semble pardonner mais n’oublie pas.